Getty
Traducido por
Arne Slot considera que el PSG «no estará contento» con el empate ante el Liverpool, mientras el entrenador invita al optimismo de cara al partido contra el vigente campeón de la Liga de Campeones
El Liverpool arrolla al Galatasaray
El Liverpool remontó el resultado de la ida y venció al Galatasaray por un marcador global de 4-1 en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado el miércoles en Anfield. Los goles de Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch y Mohamed Salah dieron a los hombres de Slot una gran victoria y les valieron el pase a cuartos de final, donde se enfrentarán al vigente campeón, el PSG. El equipo de Luis Enrique también alcanzó los cuartos de final de la competición de forma impresionante. El PSG venció al Chelsea en casa y a domicilio para asegurarse una victoria global por 8-2 sobre los Blues y continuar con la defensa de su título.
- Getty Images Sport
Slot confía en que el PSG «no estará encantado» de enfrentarse a los Reds
Slot habló sobre la posibilidad de enfrentarse al PSG en una entrevista con TNT Sports tras el partido. Dijo: «La temporada pasada, contra el PSG, nos superaron por completo fuera de casa; jugamos un gran partido en Anfield, pero perdimos en los penaltis. Para ser justos, ellos no han bajado el nivel. Era casi imposible que mejoraran, pero han estado muy impresionantes hasta ahora. No creo que les haga mucha gracia jugar contra nosotros después de ver nuestro rendimiento esta noche, y la temporada pasada fuimos el único equipo que les llevó a la prórroga y a los penaltis».
Slot, encantado con la victoria del Galatasaray
Slot también habló sobre la actuación de su equipo frente al Galatasaray y se mostró encantado con la victoria. Explicó: «Me gustó prácticamente cada minuto. Me gustó cómo jugamos, cómo presionamos, la reacción de la afición cuando el Galatasaray hacía lo que esperaba que hiciera. Estaban tirados en el suelo, agitando los brazos, intentando frenar nuestro ímpetu, pero la afición reaccionó de inmediato y nuestros jugadores también». Lo único de lo que podría quejarme es de que a lo largo de esta temporada hemos creado muchas más ocasiones de las que hemos marcado, ¡e incluso hoy hemos rendido por debajo de nuestro xG! Eso es casi imposible [cuando marcas cuatro goles].
«Justo antes del descanso nos pitaron el penalti y luego tuvimos un par de ocasiones más. Hubo muchísimas ocasiones, y lo bueno es que hemos hecho dos partes muy buenas y luego bajamos la intensidad durante unos 10 minutos, que es cuando el otro equipo suele marcar. Hoy no bajamos el nivel en absoluto. El otro equipo no tuvo ninguna ocasión, creo. Seguimos creando nuestras propias ocasiones, y es una buena victoria, una buena actuación».
- Getty Images Sport
Ya están definidos los cuartos de final de la Liga de Campeones
Ya se han definido los cuartos de final de la Liga de Campeones, que han dado lugar a algunos enfrentamientos muy interesantes. El Barcelona se enfrentará al Atlético en un duelo entre equipos de La Liga, mientras que la victoria del Real Madrid sobre el Manchester City significa que se enfrentará al Bayern de Múnich de Harry Kane. En el otro enfrentamiento, el Arsenal, líder de la Premier League, se medirá al Sporting de Lisboa.
Anuncios