AFP
Traducido por
Arne Slot confirma que Mohamed Salah está listo para volver tras su lesión para el partido del Liverpool en casa del Aston Villa, pero Florian Wirtz es duda por enfermedad
Triple impulso para tu forma física
Las opciones ofensivas y defensivas del Liverpool se han reforzado: Salah viajará a West Midlands tras recuperarse de su lesión muscular. Además, el portero Alisson Becker ya entrena con el grupo y su participación se confirmará tras una última evaluación médica.
- AFP
Slot ofrece información actualizada sobre la plantilla
En la rueda de prensa de esta mañana, Slot actualizó las bajas para el penúltimo partido fuera de casa. Dijo: «Mo estará disponible mañana solo unos minutos, pero esperamos que pueda jugar.
Ibou Konate está bien y ha entrenado con nosotros. Alisson se reincorporó al entrenamiento; mañana evaluaremos si está listo o necesita una semana más».
- AFP
Preocupación por una enfermedad tardía
El regreso de figuras clave ilusiona, pero la participación de Wirtz, fichaje para 2025, es duda por una infección estomacal que ha mermado su preparación. Slot explicó: «Tiene antibióticos y esperamos que esté listo para mañana».
- Getty Images Sport
Se juega el cuarto puesto
Si Wirtz no juega, el Liverpool perderá creatividad ante un Aston Villa que también aspira al cuarto puesto. Un triunfo sobre el Villa les daría la clasificación para la Liga de Campeones y casi garantizaría el cuarto lugar, pues ambos equipos suman 59 puntos. El quinto puesto también da acceso, pero, de momento, el Bournemouth aún podría arrebatárselo.