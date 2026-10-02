Slot está buscando activamente un nuevo puesto como entrenador y, según se informa, está abierto a regresar a la Premier League. El neerlandés está sin equipo desde que dejó el Liverpool un año después de conquistar el título de liga 2024-25, y está deseando afrontar un nuevo desafío.

Según Soccernews, Slot está ahora firmemente en el radar del Tottenham. El club londinense está sufriendo un inicio horrible en su nueva campaña doméstica, lo que deja a su actual entrenador librando una batalla desesperada por salvar su puesto.

A pesar de haber gastado más de 366 millones de euros en grandes fichajes veraniegos como Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Savinho, el Tottenham sigue inmerso en una profunda crisis. Actualmente ocupa el último puesto de la tabla con solo dos puntos en cinco partidos.