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Arne Slot afirma que el título de la Premier League 2024-25 del Liverpool «aplazó» la reconstrucción y que los Reds habían llegado al «final del ciclo» de la era Klopp
Slot admite que el Liverpool entra en una fase de transición al final de su ciclo.
Slot reconoce que el Liverpool vive el fin de un ciclo tras el éxito de la era Klopp. Aunque ganaron la Premier la temporada pasada, el técnico holandés cree que ese título solo pospuso una transición que ahora empieza en Anfield. Las salidas de Andy Robertson y Mohamed Salah como agentes libres este verano refuerzan ese cambio, uniéndose a la lista de piezas clave del equipo campeón que se marchan.
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Slot explica por qué se modificó el calendario de la reconstrucción.
Slot reveló que las conversaciones sobre la renovación de la plantilla ya habían comenzado mucho antes de su llegada a Merseyside, pero el éxito del Liverpool la temporada pasada modificó el calendario de esos planes.
«Estamos de acuerdo desde hace año y medio», afirmó Slot en The Guardian. «En el fútbol hay ciclos. Estoy contento de que Mo y Robbo hayan trabajado con los fichajes del verano pasado; así vieron lo que el club significa para ellos y lo duro que trabajan».
«Es normal que los clubes exitosos tengan ciclos. No es algo nuevo. Lo bueno es que quizá pospusimos ese ciclo con la temporada pasada».
La directiva del Liverpool se muestra unida en torno al proyecto a largo plazo
A pesar de las 17 derrotas esta temporada, Slot asegura que cuenta con el respaldo de Richard Hughes y del Fenway Sports Group. Las conversaciones con la directiva se centran en entender los retos de la transición, no en buscar culpables.
«No se trata de que todos los días me digan: “Te apoyamos, te apoyamos”», explicó Slot. «Se trata de hablar de lo que vemos que está pasando y, a veces, no siempre es necesario decir: “Te apoyo”, pero se puede sentir ese apoyo. Todos vemos lo que está pasando ante nuestros ojos y todos estamos de acuerdo en lo que vemos. Estamos de acuerdo en lo que vemos y en las razones».
- AFP
¿Y ahora qué?
El Liverpool es quinto en la Premier League con 49 puntos en 31 partidos, a seis del tercer puesto, ocupado por el Manchester United. Primero visitará al Fulham y luego recibirá al París Saint-Germain en la vuelta de cuartos de la Liga de Campeones.