AFP
Traducido por
Arne Slot admite que la lesión de Hugo Ekitike «no pinta bien» y explica por qué sustituyó a Alexander Isak en el descanso durante la derrota del Liverpool ante el PSG en la Liga de Campeones
Slot teme lo peor para Ekitike
La noche dio un giro devastador para el Liverpool cuando Ekitike cayó al suelo sin haber sufrido ningún contacto mientras corría a toda velocidad. El delantero, fichado del Eintracht de Fráncfort por 95 millones de euros el verano pasado, recibió asistencia médica durante varios minutos en el campo antes de ser retirado en camilla.
«Todos vimos el vídeo: no pinta bien», dijo Slot. «Antes de hoy habíamos contado con Florian y Alex 88 minutos; esta noche sumamos 27 con Hugo. Dudo que sumemos muchos más esta temporada, aunque Alex ya está de vuelta».
El defensa Ibrahima Konaté compartió la preocupación del técnico y afirmó que rezaba por su compañero, a quien definió como «una situación muy grave».
- AFP
Slot explica la sustitución de Isak
La salida de Ekitike fue forzada, mientras que la sustitución de Isak al descanso fue una decisión táctica planificada. El internacional sueco, que volvía como titular tras cuatro meses lesionado de pierna y tobillo, apenas intervino (cinco toques) antes de que Slot lo retirara al entretiempo.
«No era realista», admitió Slot al explicar por qué no lo mantuvo más de 45 minutos. «Antes del partido dije que, si llegaba la prórroga y él jugaba el segundo tiempo, tendría solo dos minutos de descanso antes de la prórroga de media hora. Como ya habíamos hecho un cambio en la primera parte, no quería hacer el segundo tan pronto tras el descanso, así que lo sustituí al descanso».
En defensa del fichaje más caro de la historia del fútbol británico
A pesar de su escaso impacto en el juego, Slot defendió al delantero de 125 millones de libras: «Estuvo a punto de marcar en dos ocasiones y por eso se alinea a un delantero de su nivel», afirmó el entrenador del Liverpool. «Es bueno tenerlo de vuelta. Estaba listo; si no, no lo habría alineado. Comparado con el partido de la semana pasada, estaba completamente listo para jugar; de otra forma no habríamos hecho la primera parte que hicimos».
- Getty Images Sport
La eliminación de la Liga de Campeones agrava la situación
La derrota 2-0 ante el campeón francés eliminó al Liverpool de Europa. Con Ekitike posiblemente fuera lo que queda de temporada, la responsabilidad de marcar recaerá en Isak y el resto del ataque ‘red’. Slot confía en que la recuperación de Isak compense la baja de Ekitike, aunque la gravedad de la lesión del francés sigue preocupando al cuerpo médico. El club aún realiza pruebas para confirmar la gravedad, mientras lidia con la eliminación europea y la pérdida de uno de sus activos más costosos.