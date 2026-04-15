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Arjen Robben se defiende tras un altercado con un presentador de televisión durante un partido juvenil, mientras que el Groningen afirma que el entrenador del equipo sub-14 no hizo nada malo
Un enfrentamiento en la banda desata la polémica
El FC Groningen emitió un comunicado tras un altercado en la banda entre su entrenador de la cantera, Robben, y el presentador de televisión Genee. El lunes se difundieron imágenes que mostraban un intercambio entre la exestrella del Bayern de Múnich, quien dirige el equipo sub-14, y un árbitro. Genee, cuyo hijo jugaba en el equipo rival, se involucró en la discusión y recibió un empujón del técnico. Después, el presentador criticó el temperamento del exjugador, lo que llevó al club de la Eredivisie a aclarar la conducta de su empleado.
- SBS6
El Groningen desmiente las acusaciones de insultos al árbitro
El club respaldó a su entrenador y desmintió las acusaciones de Wilfred Genee. «El FC Groningen rechaza las acusaciones contra Arjen Robben», publicó en redes. «El club niega que Arjen tratara al árbitro de forma inadecuada durante o después del partido, extremo confirmado por el propio árbitro. Arjen es un entrenador apasionado y entusiasta».
Aclararon que el problema se debió a una intromisión parental no deseada, no a ningún comportamiento agresivo del miembro del cuerpo técnico.
Se condena la intromisión parental no solicitada
El presentador aprovechó el programa «Vandaag Inside» del lunes para asegurar que el entrenador había «regañado duramente al árbitro» y no le había dado tregua «hasta que anuló uno de nuestros goles», calificándolo de ejemplo «muy torpe».
Sin embargo, el Groningen lo desmintió. «En el descanso, el entrenador hablaba con el árbitro cuando Wilfred Genee, presente como padre, se entrometió sin ser invitado, igual que había hecho durante el calentamiento», afirmaron, recordando que la intromisión de los padres es un problema recurrente.
- (C)Getty Images
La atención se centra ahora en los próximos partidos de la academia.
Tras declarar el club que el asunto está cerrado porque el entrenador no hizo «nada inapropiado», la atención vuelve al fútbol. El legendario extremo ignorará el circo mediático y se centrará en formar a su equipo sub-14 para los próximos partidos de la cantera.