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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Argentina y Messi obran un milagro: tras ir 0-2 abajo, remontan a Egipto en 13 minutos y avanzan a cuartos del Mundial

Argentina vs Egipto
World Cup
Argentina
Egipto

Espectacular remontada de los actuales campeones, que pasan a cuartos de final

El Mundial 2026 nos regala un partido que recordaremos por mucho tiempo. Argentina, vigente campeona, sufrió la pesadilla de la eliminación al ir dos goles abajo ante una gran Egipto y con Messi fallando un penal que habría sido el 1-1. Cuando ya asomaba el abismo, Messi asistió a Romero y luego marcó el 2-2. En el tercer minuto de descuento, Enzo Fernández, tras pase de Lautaro Martínez, firmó el 3-2 queenvió a Argentina a cuartos.


Scaloni sorprende al cambiar a tres de los once titulares respecto al duelo contra Cabo Verde y optar por un inédito centro del campo en rombo, con Leandro Paredes marcando el ritmo, rodeado por De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister. En defensa, Tagliafico reemplaza a Medina en la izquierda, y Julián Álvarez acompaña a Messi en ataque. En el15’, Attia centra desde la derechay Ibrahim, de cabeza, batió a Lisandro Martínez para el 1-0. La Albiceleste, tan comedida como en los octavos, reacciona al instante: Tagliafico sorprende a Hassan y provoca un penalti. Messi, tras fallar ante Austria, vuelve a errar y se deja hipnotizar por Shobeir, que se convierte en héroe. La Pulga se convierte en el primer jugador que falla dos penaltis en una misma edición del Mundial y acumula cuatro errores en ocho intentos.


La portería egipcia parece embrujada: Mac Allister, de cabeza, y Julián Álvarez, con la izquierda, también se topan con el portero. Messi, de tiro libre, golpea el poste. Egipto se defiende con orden y, cuando puede, intenta contraatacar, aunque al final del primer tiempo pierde por lesión a Ashour, uno de los jugadores más destacados del torneo. En la reanudación Argentina mantiene el mismo once; Messi, muy buscado por sus compañeros, parece fuera de ritmo. En el 59’, Egipto lanza un contraataque letal: Hassan corre por la derecha, sirve a Salah y este a Ziko, quien bate a Dibu. Sin embargo, el VAR anula la acción por una falta previa sobre Lisandro Martínez.


En el 66’ Scaloni apuesta por Nico González y Lautaro Martínez, pero un minuto después Egipto marca el segundo. Otra vez Argentina queda expuesta: Salah abre para Hassan y Ziko define en el área. Los campeones del mundo sufren, pero el fútbol le ofrece a Messi una nueva oportunidad: en el 79’, asiste a Romero para el 1-2 y, acto seguido, marca el 2-2 con un zurdazo tras cabezazo de Montiel. Es su octavo gol en esta Copa, el vigésimo primero de su carrera, en su noveno partido consecutivo y en su sexto duelo eliminatorio. El estadio de Atlanta hierve como si fuera Buenos Aires; ambos equipos buscan sentenciar con un ida y vuelta constante, hasta que Argentina marca el 3-2: Lautaro, desde el área, aprovecha la llegada de Enzo Fernández. Shobeir no puede hacer nada y la Albiceleste, que ya olía la eliminación, avanza a cuartos. Todo bajo la batuta de Scaloni, que a sus 39 años llora de emoción y no piensa renunciar.



  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    93' ARGENTINA COMPLETA LA REMONTADA, 3-2: contraataque de Scaloni por la derecha, centro de Lautaro y cabezazo de Enzo Fernández.


    83' ¡MESSI! Argentina empata: Shobeir despeja un centro de Messi, Montiel le devuelve el balón y el 10 marca de zurda el 2-2.


    82' Messi se deshace de tres, centra y Lautaro, increíblemente, falla.


    79' ARGENTINA VUELVE AL PARTIDO: centro perfecto de Messi, que suma su novena asistencia en Mundiales, y Romero bate a Shobeir.


    78' Egipto responde: contraataque rápido de Trezeguet, que dispara al lateral de la red.


    67' ESTA VEZ SÍ, EGIPTO DUPLICA SU VENTAJA: Argentina pierde el balón tras un córner; Salah inicia el contraataque abriéndose a Hassan, quien siembra el pánico por la derecha y centra al área para que Ziko remate a puerta vacía. Esta vez sí, el 2-0 es definitivo


    66' Scaloni se juega el todo por el todo: busca el empate y saca a Lautaro Martínez y Nico González por De Paul y Tagliafico.


    59' EGIPTO MARCA EL 2-0 CON ZIKO, PERO EL VAR LO ANULA: contraataque rápido de Hassan, Salah y Ziko, quien bate a Dibu Martínez, aunque la acción se invalida por una pisada de Attia a Lisandro. Letexier consulta el VAR y anula el tanto.


    52' ARGENTINA AUMENTA EL RITMO: Paredes dispara desde fuera del área, pero el balón se va alto.


    47' DE PAUL LO INTENTA DE INMEDIATO: combinación por el suelo en el borde del área entre Enzo Fernández y Messi; el balón llega al exjugador del Udinese, que remata flojo y por el centro, directamente a las manos de Shobeir.


    PRIMERA PARTE


    39' PAREDES asiste a Tagliafico, cuyo centro lo remata Álvarez, pero Shobeir desvía a córner.


    38' MESSI DISPARA ALTO: combinación con Mac Allister y zurdazo que se va alto.


    31' TIRO LIBRE DE MESSI AL PALO: remate desde 30 metros; Shobeir desvía con la mano y el balón golpea el poste.


    28' OTRA GRAN OCASIÓN PARA ARGENTINA: De Paul centra desde la derecha, Mac Allister elige a la perfección el momento para incorporarse y rematar de cabeza, pero el reflejo de Shobeir es prodigioso.


    21' INCREÍBLE, MESSI FALLÓ EL PENALTI DEL 1-1: Hassan derriba a Tagliafico en el área; Letexier señala el punto de penalti. Messi se planta solo ante Shobeir, quien adivina la trayectoria y neutraliza el disparo del 10.


    15' EGIPTO SE ADELANTA: Attia centra tras un córner y Ibrahim, por encima de Martínez, bate a Dibu.


    9' PRIMERA OCASIÓN DE ARGENTINA: pase en profundidad de Paredes a De Paul, que aguarda la llegada de Enzo Fernández; su remate se va fuera, aunque la jugada ya estaba invalidada por fuera de juego.

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  • EL MARCADOR

    ARGENTINA-EGIPTO 3-2


    Goles: 15' Ibrahim (E), 67' Ziko (E), 79' Romero (A), 83' Messi (A), 93' Enzo Fernández (A)


    ARGENTINA (4-4-2): E. Martínez; Molina (73' Montiel), Romero (95' Otamendi), L. Martínez, Tagliafico (66' Nico González); De Paul (66' Lautaro Martínez), Paredes, Mac Allister, Enzo Fernández; Messi, Álvarez (95' Medina). DT: Scaloni

    EGIPTO (4-4-2): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ashour (46' Fathy), Ziko (79' Marmoush), Attia, Lasheen (96' Zizo); Salah, Hassan (73' Trezeguet). Entrenador: Hassam


    Árbitro: Letexier


    Amonestados: Fathy, Shobeir, Marmoush (E)

    EXPULSADOS: -

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