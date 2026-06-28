Ya clasificados como primeros de grupo, los campeones del mundo se tomaron el partido en Arlington como un desfile: nueve titulares rotaron. A excepción de Dibu Martínez y Lautaro, el seleccionador Lionel Scaloni da minutos a todos los suplentes y concede, por ejemplo, a Nico Paz —recién fichado por el Como por 60 millones de euros— su tan esperado debut como titular en un Mundial. En ataque, Lautaro forma pareja con Julián Álvarez, quien por fin recibe la oportunidad de liderar el ataque. En la primera parte destaca el magnífico tiro libre de Lo Celso (19'), ausente en Catar, que abre el marcador. Doce minutos después Lautaro Martínez transforma un penalti (falla sobre Senesi) y firma el segundo.