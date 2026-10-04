La noche entre el martes 6 y el miércoles 7, horario italiano, será aquella en la que todo el pueblo argentino se detendrá. Esa será, de hecho, la fecha del último partido oficial de Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina. El último baile, en una atmósfera que será única, pero para la que no están faltando las polémicas.
Después del escándalo surgido por el penúltimo partido, con los jugadores de Burkina Faso que se negaron a partir rumbo a Buenos Aires y con el encuentro jugado por Argentina contra la Sub-23 del país africano, también está creciendo la polémica con la federación de Benín, el rival designado para la última aparición de la Pulga con la Albiceleste.