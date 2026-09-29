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Lionel Scaloni Argentina 2026Getty
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Argentina: Scaloni se abre a la renovación: "Hay predisposición, pero acabamos de empezar a hablar de ello"

Argentina
L. Scaloni

El seleccionador de la Selección termina contrato a final de año

Después de la incertidumbre que manifestó en las entrevistas posteriores a la derrota en la final de los últimos Mundiales contra España, el seleccionador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, abrió la puerta a la posibilidad de renovar el contrato que vence a final de año al confirmar que ha iniciado conversaciones con el presidente de la Federación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio Tapia. «No hablábamos desde el Mundial, nos hemos reunido para entender si podemos seguir adelante y alcanzar un acuerdo. Hay predisposición por ambas partes, pero acabamos de empezar a hablar de ello», declaró hoy en la rueda de prensa oficial convocada antes de la serie de partidos amistosos que arranca mañana con el encuentro contra Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.


«Después de la final, dije que debíamos reflexionar con atención. Tenía que valorar bien el aspecto deportivo, que es fundamental, sin descuidar el económico. Teníamos que analizar nuestra situación y lo que nos espera, y he decidido buscar un acuerdo. Si no hubiera visto la posibilidad de competir o de construir algo importante, ni siquiera habría tomado en consideración la idea de sentarnos a hablar», añadió, según recoge Ansa.

  • El seleccionador argentino no rehuyó abordar la cuestión de la renovación de la selección y del 'después de Messi', que se pondrá por última vez la camiseta albiceleste (en una versión especial preparada para la ocasión) el 6 de octubre en el Monumental de Buenos Aires. "Después del Mundial analizamos la situación puesto por puesto: cuántos jugadores habrán alcanzado una cierta edad, en qué punto estamos y si podemos seguir apostando por el estilo de juego que queremos con estos futbolistas", dijo, concluyendo por tanto que "creemos que es posible seguir adelante". "Hay jóvenes capaces de aportar y también buscaremos formas diferentes de jugar sin perder nunca de vista el hecho de que nuestro estilo de juego gira en torno a la posesión del balón y a la valorización de jugadores de calidad", añadió Scaloni.

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