Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Argentina Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Argentina: Scaloni le revela a un periodista de 91 años: «Messi será suplente»

Argentina
L. Scaloni
L. Messi
World Cup

En rueda de prensa, el seleccionador de Argentina anuncia que Messi no será titular contra Jordania

En rueda de prensa, el seleccionador argentino Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi no será titular ante Jordania, último partido de la fase de grupos tras la clasificación matemática como primeros.


El legendario periodista argentino Macaya Márquez, de 91 años y en su 18.º Mundial, le pregunta al seleccionador de los campeones del mundo: «Permítame preguntarle… ¿jugará Messi contra Jordania o no?». Scaloni responde: «Nunca contestaría a un periodista sobre esto, pero como es usted, le digo: Messi no será titular. Le tengo mucho respeto y me enorgullece verle aquí». Luego lo abrazó y se sacó una foto con él.


  • Argentina jugará ante Jordania a las 4:00 hora italiana en el último partido del grupo J. Ya clasificada como primera del grupo, el técnico Scaloni rotará el once. Lionel Messi descansará en el banquillo y Julián Álvarez ocupará su lugar. En el medio, Palacios, Paredes, Lo Celso y Nico Paz seperfilan como titulares, mientras que Dibu Martínez seguirá bajo los palos.

    • Anuncios





World Cup
Jordania crest
Jordania
JOR
Argentina crest
Argentina
ARG