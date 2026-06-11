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Argentina recupera el primer puesto en la clasificación mundial masculina de la FIFA al inicio del Mundial 2026
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Los campeones vuelven a lo más alto
Argentina lidera la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA tras subir dos puestos y superar a Francia y España. Así inicia la defensa de su título como número uno.
No lideraba desde julio de 2025. Su ascenso se debe a triunfos por 5-0 ante Zambia y 3-0 frente a Islandia en los últimos amistosos.
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Resultados dispares para Francia y España
Mientras Lionel Messi y Argentina celebran su regreso al primer lugar, Francia descendió del primero al tercero tras perder un amistoso contra Costa de Marfil y luego vencer a Irlanda del Norte.
España se mantiene segunda tras un buen periodo de preparación que culminó con un 3-1 sobre Perú. Inglaterra es cuarta y Portugal sube al quinto puesto según el sistema Elo de la FIFA.
Los anfitriones y los grandes se mantienen firmes
Entre los tres anfitriones de 2026, México sube al 14.º lugar. Estados Unidos cae al 17.º tras perder con Alemania, y Canadá está en el 30.º antes de debutar en casa.
El resto del top-10 lo integran potencias como Bélgica y Brasil. Marruecos lidera África en el séptimo lugar, mientras que Países Bajos y Alemania conservan su sitio en la élite.
Grandes ascensos y descensos pronunciados
Fuera del top-10, Indonesia ha sido el país con mayor ascenso: cuatro puestos gracias a sus buenos resultados. Yemen también avanzó al sumar más puntos en la última ventana internacional.
En cambio, Líbano cayó siete puestos tras perder más de 15 puntos. En la cima, Argentina, actual líder, debutará en el Mundial ante Argelia en Kansas City.