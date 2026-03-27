Argentina: Panichelli se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla; adiós al Mundial, ¿qué cambia en el mercado y para el Milan?

Un duro golpe para el Estrasburgo, que lucha por clasificarse para las competiciones europeas y sigue en liza por la victoria en la Conference League, y también para la selección argentina. Esta pierde para el próximo Mundial un valioso recurso para su línea de ataque. Joaquín Panichelli, delantero nacido en 2002, se lesionó gravemente en la última sesión de entrenamiento previa al partido amistoso entre Argentina y Mauritania y deberá guardar reposo durante un largo periodo.
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