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Moataz Bellah El Hadedy

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«¡Argentina juega como si tuviera siete años!»: Lionel Scaloni atribuye la épica remontada ante Inglaterra a la valentía y la pura garra del equipo

Argentina
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L. Scaloni
Inglaterra
Inglaterra vs Argentina

Lionel Scaloni mostró su orgullo tras la remontada histórica de Argentina ante Inglaterra, que les llevó a la final del Mundial 2026. El técnico destacó la mentalidad única de su plantilla y afirmó que juegan con la libertad de niños pese a la enorme presión mundial.

  • Una noche épica en Atlanta

    Argentina está a un paso de la gloria tras vencer 2-1 a Inglaterra en semifinales. Remontando un 1-0, el equipo de Scaloni mostró calidad y garra para superar al conjunto de Tuchel y avanzar a la final del domingo ante España.

    En declaraciones a «Olé», al ser preguntado por el titular del partido, Scaloni respondió con humor: «Épico por partida doble. “Histórico” es fácil. Una epopeya. No sé. Pensábamos que ya no habría más giros inesperados».

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    «Ya no me queda nada que dar»

    Scaloni destacó tras el partido la libertad mental de sus jugadores pese a la enorme presión mundial. El seleccionador campeón reveló que su resistencia táctica se basa en una sencillez casi infantil que les evita pensar en el fracaso.

    «Juegan como si tuvieran siete u ocho años», explicó Scaloni, maravillado por el enfoque liberador de su plantilla de cara a la semifinal. «No piensan en “¿Y si fracaso?” o “¿Y si nos eliminan en semifinales?”, simplemente piensan en jugar al fútbol, y cuando termina el partido, no les queda nada más que dar».

  • Un pasado intrépido forjó el temple de la élite

    Scaloni atribuyó el espíritu competitivo de sus jugadores a las duras condiciones en las que se criaron.

    «Crecieron en entornos en los que no les daba miedo nada, en los que tenían que ser los mejores en todo», añadió el técnico. «Desde niños competían y se exigían lo mejor. El peso de estos grandes eventos no les afecta».

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La atención se centra ahora en la final de España

    La histórica victoria sobre Inglaterra en los octavos del Mundial quedará grabada en la afición argentina, pero Scaloni ya enfocó al plantel en el título. El cuerpo técnico dejó atrás la euforia de Atlanta y empezó a planificar la final.

    Con España entre Argentina y el bicampeonato, los intrépidos «chicos» de Scaloni deberán mantener esa libertad. La final del domingo será una batalla, pero la garra argentina sigue siendo su mejor arma psicológica.

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