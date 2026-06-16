¿Puede el mejor futbolista de la historia, quien te dio el Mundial tras 36 años y llega al último torneo como campeón, capitán y con el 10, acabar en el banquillo? Esa decisión no es nuestra, sino de Lionel Scaloni, quien esta madrugada debutará en el Mundial 2026 ante Argelia. ¿Cómo gestionar a Lionel Messi?
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Argentina, el debut de Leo Messi contra Argelia: ¿será protagonista en el Mundial o un suplente de lujo?
38 AÑOS Y EN LA MLS
Messi disputará su sexto Mundial con Argentina buscando retener el título obtenido en Catar. Será su último gran torneo internacional; nació en 1987, tiene 38 años y lleva tres temporadas en el Inter de Miami dela MLS. Físicamente, no será el mismo de hace cuatro años.
SCALONI NO RENUNCIA AL N.º 10
Sin embargo, Scaloni no quiere prescindir de la clase de «La Pulga», que será titular en elprimer partido, como ha confirmado el vestuario argentino: su presencia es clave para elevar el nivel de todos como líder silencioso y competitivo, y también para ceder el protagonismo cuando sea necesario.
AGRADECIMIENTO, IDENTIDAD Y COBERTURA
La gratitud del país se refleja en las convocatorias de Scaloni: 17 de los 26 jugadores que estuvieron en Catarsiguen, con Emiliano Martínez en la portería, Romero en la defensa, De Paul, Enzo Fernández y MacAllister en el centro del campo, y Messi, Álvarez y Lautaro en la delantera. Una identidad sólida que, sin embargo, requiere una cobertura táctica adecuada, lo que podría llevar a la incorporación de un jugador equilibrador como Almada.
LOS RÉCORDS Y EL OBJETIVO
El 10 sigue siendo el referente técnico y emocional del proyecto. A pesar de su edad, su influencia sigue siendo decisiva en el juego y en el liderazgo del equipo. El capitán argentino ya tiene el récord de partidos y goles de Argentina en Mundiales, cifras que lo consolidan como leyenda. Hace 20 años, en Alemania, comenzó su historia mundialista. Solo Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962) han ganado dos Mundiales seguidos. Antes de despedirse, Messi busca un último objetivo.