Argentina-Egipto: Messi resurge; Shobeir, espectacular; Lautaro, artista. Enzo Fernández, fantasma decisivo

E. Martínez 6: realiza dos paradas, encaja dos goles

Molina 5: nunca se ofrece y sufre con Ashour. Un problema, no un recurso (73' Montiel 6,5: más proactivo, participa en la jugada del 2-2)

Romero 6: mejor que Lisandro Martínez, pero muchos huecos que cubrir. Volvió a meter al equipo en el partido con un cabezazo (95' Otamendi s. n.)

L. Martínez 4: pierde a Ibrahim en el 0-1 y falla en la cobertura del 0-2; partido de terror.

Tagliafico 6: consigue con astucia el penalti del posible 1-1 y da 2-3 pases interesantes que sus compañeros no aprovechan. Mejor cuando se incorpora al ataque (66' Nico González 6,5: sube el nivel técnico y aporta la velocidad necesaria)

De Paul 4,5: ¿alguien lo vio? Le costó encontrar su sitio; solo mostró tímidas señales en la primera parte (66' Lautaro 7: su asistencia a Enzo fue una delicia).

Paredes 6: sin el ritmo de antes, aporta orden.

Mac Allister 5,5: se incorpora más que Enzo, roza el gol, pero le falta continuidad.

Enzo Fernández 7: invisible hasta el 92’, luego el cabezazo que vale el pase a cuartos. ¿Algo más?

Messi 7,5: Shobeir le detiene un penalti mal lanzado. Ya falló cuatro de ocho en Mundiales, dos en este, demasiados para su nivel. Un partido difícil de ver durante más de una hora, hasta que recordó que es uno de los tres mejores de la historia, quizás el mejor. Pausa, reinicio: toma la batuta, asiste a Romero (9 en Mundiales) y marca con fuerza el 2-2. 21 goles. VEINTUNO. Inevitable.

Álvarez 5,5: Shobeir le niega el 1-1; aporta poco y falla en la lucidez (95' Medina, nota del editor).

Scaloni 5,5: su Argentina tiene carácter y un corazón infinito, pero ha perdido solidez y la defensa da que hablar. Se necesitan jugadores con velocidad; Messi no puede resolverlo todo siempre.