En Fort Lauderdale, Scaloni respondió a la prensa sobre la defensa de su equipo y la dependencia de su capitán en la fase de grupos. Defendió su sistema y destacó que, aunque prefiere que varios jugadores marquen, lo esencial es ganar como equipo en la próxima fase eliminatoria.

Scaloni declaró: «Lo estamos haciendo bien y, naturalmente, estamos tan ilusionados como todos los demás. Hay un rival al que hay que respetar; lo han hecho muy bien y el margen de error se está reduciendo. Quien pierda se va a casa. Lo tenemos presente, pero nos pilla en un buen momento. Así es el fútbol, y los partidos están muy igualados. Dejando a un lado a Francia o México, que ganaron con mucha comodidad, el resto de encuentros han estado muy reñidos. No será fácil. Esa es la realidad.

«Messi ha jugado en todas las condiciones, así que probablemente sea titular. Dependerá del partido y de él. Es difícil predecir qué pasará. Otros han tenido ocasiones, pero Leo, como delantero, ha marcado. No me preocupa; ojalá los goles se repartieran, pero mientras el equipo juegue bien y gane, todo va bien».