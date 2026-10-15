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Argentina cancela su gira por Asia de noviembre mientras Lionel Scaloni prepara partidos ante Uruguay y Costa Rica en La Plata
La cancelación del viaje obliga a replantearse los planes en casa
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) busca a contrarreloj rivales alternativos para jugar en casa durante la última ventana de selecciones del año, tras la cancelación de su gira asiática. El cambio de planes llega después de los partidos de octubre contra Bolivia, Burkina Faso y Benín, destinados a dar rodaje a una nueva generación de talentos. Con la ventana FIFA de nueve días prevista del 9 al 17 de noviembre, el cuerpo técnico quiere disputar los dos partidos que le corresponden.
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La transición generacional llega tras una retirada emblemática
El cuerpo técnico busca aprovechar al máximo cada concentración para evaluar alternativas tácticas e identificar a jugadores capaces de asumir más responsabilidades después de que Lionel Messi se retirara oficialmente de la selección el 6 de octubre. Según Doble Amarilla, la federación ha iniciado conversaciones para disputar un intenso clásico del Río de la Plata contra Uruguay, su rival sudamericano, en el Estadio Unico Diego Armando Maradona. Las conversaciones incluyen incluso la posibilidad de un enfrentamiento a doble partido entre los países vecinos, con el primero en La Plata y el de vuelta en Montevideo.
La opción centroamericana simplifica la logística
Enfrentarse a una Celeste liderada por Diego Forlan supondría una prueba competitiva ideal, después de que los visitantes completaran recientemente su propia gira asiática, en la que vencieron a Corea del Sur y a India y perdieron ante Japón. Además de sus vecinos continentales, Costa Rica también ha surgido como candidata a visitar el mismo estadio. Disputar los dos partidos de noviembre en La Plata evitaría agotadores viajes de larga distancia, simplificaría la logística y daría al cuerpo técnico más tiempo para entrenar sobre el césped.
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El calendario definitivo depende de las negociaciones
Las negociaciones continúan entre bastidores y el organismo rector aún no ha confirmado oficialmente ninguno de los partidos propuestos. El calendario definitivo dependerá de los acuerdos que alcancen los dirigentes de la federación en las próximas semanas, mientras ultiman los preparativos. Lo que comenzó como un viaje comercial al extranjero podría brindar ahora a los aficionados locales la oportunidad de ver a su equipo en acción por última vez antes de que termine 2026.
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