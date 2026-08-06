La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha tomado la decisión de celebrar de forma permanente la fecha de su victoria más reciente de gran calibre sobre su rival. Tras una votación unánime en la reunión del comité ejecutivo, el 15 de julio será reconocido a partir de ahora como un día de importancia deportiva nacional. La fecha fue seleccionada específicamente para homenajear la actuación de la selección argentina en la semifinal del Mundial de 2026, donde el equipo de Lionel Scaloni se repuso de una desventaja en el tramo final para asegurarse una victoria por 2-1 ante Engalnd.

Inglaterra se había adelantado en el minuto 55 por medio de un remate de Anthony Gordon, y el equipo de Thomas Tuchel parecía encaminarse hacia la final. Sin embargo, una reacción final permitió a Enzo Fernandez empatar en el minuto 85 antes de que Lautaro Martinez marcara el gol de la victoria en el tiempo añadido.