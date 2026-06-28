El partido, que para las Zorras del Desierto podía suponer la oportunidad de vengarse de lo que se rebautizó como «la vergüenza de Gijón» en la edición de 1982 (Austria, tras perder 1-0 ante Alemania Occidental, eliminó a Argelia por diferencia de goles), se abrió en el 28’ con el exinterista Marko Arnautovic, quien, asistido por Alaba, marcó su segundo gol en este Mundial y se unió a Cristiano Ronaldo, Leo Messi y el camerunés Roger Milla en el exclusivo club de futbolistas de al menos 37 años con más de un gol en un Mundial. Argelia, que en ese momento habría quedado fuera del torneo, empató al final del primer tiempo con una jugada del veronés Belghali.