Un emocionante partido hasta el último minuto de descuento. La Austria de Ralf Rangnick, tras adelantarse dos veces, estuvo a punto de caer eliminada en la primera fase. El duelo en Kansas City, que cerró el grupo J,acabó 3-3 y clasificó a ambos equipos para octavos: Austria jugará contra España el 2 de julio a las 21:00 en Los Ángeles, y los norteafricanos se medirán a Suiza el 3 de julio en Vancouver.
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Argelia y Austria empatan 3-3 y ambos avanzan a dieciseisavos: Kalajdzic salva a Rangnick; Irán, eliminado
VENGANZA FALLIDA
El partido, que para las Zorras del Desierto podía suponer la oportunidad de vengarse de lo que se rebautizó como «la vergüenza de Gijón» en la edición de 1982 (Austria, tras perder 1-0 ante Alemania Occidental, eliminó a Argelia por diferencia de goles), se abrió en el 28’ con el exinterista Marko Arnautovic, quien, asistido por Alaba, marcó su segundo gol en este Mundial y se unió a Cristiano Ronaldo, Leo Messi y el camerunés Roger Milla en el exclusivo club de futbolistas de al menos 37 años con más de un gol en un Mundial. Argelia, que en ese momento habría quedado fuera del torneo, empató al final del primer tiempo con una jugada del veronés Belghali.
MAHREZ IMPRESIONANTE; DESPUÉS, AUSTRIA ELIMINA A IRÁN
En la segunda parte llegan las emociones más intensas: en el 55', Austria se adelanta con un disparo de Sabitzer desde el borde del área, y cinco minutos después empata el eterno Riyad Mahrez, asistido por el exjugador de la Roma Aouar. El partido se mantiene quieto hasta el descuento: Aouar asiste de nuevo a Mahrez, que firma el 3-2 y pone a Argelia momentáneamente en dieciseisavos, elimina a Austria y beneficia a Irán, tercero de su grupo con 3 puntos y diferencia de goles cero. a pasar de ronda como repescado. Sin embargo, en el 96’, Kalajdzic marcó el 3-3 y clasificó aAustria y Argelia.
EL MARCADOR
Argelia-Austria 3-3
Goles: 28' Arnautovic (Au), 45' Belghali (Al), 55' Sabitzer (Au), 60' y 93' Mahrez (Al), 96' Kalajdzic (Au)
Argelia: Benbot O., Belghali R. (Chergui S. 26' ST), Mandi A., Bensebaini R., Hadjam J. (por Ait-Nouri R. en el 26’ de la segunda parte), Chaibi F., Bentaleb N., Mahrez R.2, Maza I., Aouar H. (por Ghedjemis F. en el 45+4’ de la segunda parte), Gouiri A. (por Belaid Z. en el 26’ de la segunda parte). Entrenador: Petkovic V.
AUSTRIA: Schlager A., Posch S., Lienhart P., Alaba D. (desde el 17’ de la segunda parte, Danso K.), Mwene P. (desde el 45+5’, Kalajdzic S.), Seiwald N., Schlager X. (desde el 1' s. t., Grillitsch F.), Laimer K., Schmid R. (desde el 1' s. t., Wanner P.), Sabitzer M., Arnautovic M. (desde el 1' s. t., Gregoritsch M.). Entrenador: Rangnick R.
Árbitro: Tantashev
AMONESTADOS: Arnautovic (Au)
EXPULSADOS: -