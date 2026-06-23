Argelia elimina a Jordania, debutante en el Mundial, gracias a un dramático gol de la victoria de Amine Gouiri en los últimos minutos

Jordania empezó con fuerza y casi marca en el primer minuto con un cabezazo de Nizar Al Rashdan que se marchó cerca. Argelia controló la pelota gran parte del primer tiempo, con Riyad Mahrez inspirado, pero el portero Yazeed Abulaila detuvo todos sus intentos.

Pese a su inferioridad en la tenencia, Jordania abrió el marcador en el 36: Ramiz Zerrouki perdió el balón en zona de riesgo y Al Rashdan lo aprovechó con un preciso remate de derecha.