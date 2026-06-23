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Argelia elimina a Jordania, debutante en el Mundial, gracias a un dramático gol de la victoria de Amine Gouiri en los últimos minutos
La remontada de Argelia echa por tierra el comienzo de ensueño de Jordania
Jordania empezó con fuerza y casi marca en el primer minuto con un cabezazo de Nizar Al Rashdan que se marchó cerca. Argelia controló la pelota gran parte del primer tiempo, con Riyad Mahrez inspirado, pero el portero Yazeed Abulaila detuvo todos sus intentos.
Pese a su inferioridad en la tenencia, Jordania abrió el marcador en el 36: Ramiz Zerrouki perdió el balón en zona de riesgo y Al Rashdan lo aprovechó con un preciso remate de derecha.
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Comienza la remontada
Argelia mejoró tras el descanso gracias a los cambios de Vladimir Petkovic. Nadhir Benbouali empató en el 69 al rematar con fuerza un córner de Mahrez. A diez del final, otro córner generó peligro y Gouiri marcó a bocajarro para completar la remontada. Victoria 2-1 de Argelia sobre Jordania.
Las jugadas a balón parado mantienen a Argelia en la lucha
La victoria mantiene a Argelia en la lucha por avanzar en el Grupo J. Dominó la posesión, pero necesitó dos goles a balón parado para superar a un rival resistente.
Para Jordania, este resultado elimina cualquier opción de avanzar, aunque el equipo debutante mostró organización, disciplina y resistencia frente a rivales más experimentados. Su actuación merece respeto pese a quedar fuera de la competición sin puntos tras los dos primeros partidos.
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El Grupo J llega a un desenlace decisivo
Argelia cierra la fase de grupos ante Austria y necesita un buen resultado para avanzar. El equipo de Petkovic reaccionó ante la adversidad, pero debe mejorar su juego en este partido clave.
Jordania cerrará su participación en el Mundial en Dallas ante Argentina, líder del grupo. Aunque no avanzará de fase, su presencia marca un hito histórico para el país.