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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Argelia elimina a Jordania, debutante en el Mundial, gracias a un dramático gol de la victoria de Amine Gouiri en los últimos minutos

World Cup
Jordania vs Algeria
Jordania
Algeria
A. Gouiri

Amine Gouiri marcó en los últimos minutos y Argelia remontó para vencer a Jordania por 2-1 en un partido crucial del Grupo J disputado en San Francisco. Los «Guerreros del Desierto» reaccionaron tras una primera parte decepcionante y le dieron la vuelta al partido gracias a dos goles a balón parado. La derrota de Jordania confirma su eliminación del torneo en su debut en el Mundial.

  • La remontada de Argelia echa por tierra el comienzo de ensueño de Jordania

    Jordania empezó con fuerza y casi marca en el primer minuto con un cabezazo de Nizar Al Rashdan que se marchó cerca. Argelia controló la pelota gran parte del primer tiempo, con Riyad Mahrez inspirado, pero el portero Yazeed Abulaila detuvo todos sus intentos.

    Pese a su inferioridad en la tenencia, Jordania abrió el marcador en el 36: Ramiz Zerrouki perdió el balón en zona de riesgo y Al Rashdan lo aprovechó con un preciso remate de derecha.

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    Comienza la remontada

    Argelia mejoró tras el descanso gracias a los cambios de Vladimir Petkovic. Nadhir Benbouali empató en el 69 al rematar con fuerza un córner de Mahrez. A diez del final, otro córner generó peligro y Gouiri marcó a bocajarro para completar la remontada. Victoria 2-1 de Argelia sobre Jordania.

  • Las jugadas a balón parado mantienen a Argelia en la lucha

    La victoria mantiene a Argelia en la lucha por avanzar en el Grupo J. Dominó la posesión, pero necesitó dos goles a balón parado para superar a un rival resistente.

    Para Jordania, este resultado elimina cualquier opción de avanzar, aunque el equipo debutante mostró organización, disciplina y resistencia frente a rivales más experimentados. Su actuación merece respeto pese a quedar fuera de la competición sin puntos tras los dos primeros partidos.

  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El Grupo J llega a un desenlace decisivo

    Argelia cierra la fase de grupos ante Austria y necesita un buen resultado para avanzar. El equipo de Petkovic reaccionó ante la adversidad, pero debe mejorar su juego en este partido clave.

    Jordania cerrará su participación en el Mundial en Dallas ante Argentina, líder del grupo. Aunque no avanzará de fase, su presencia marca un hito histórico para el país.

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