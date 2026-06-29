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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Argelia dividida por Zidane... mientras Petković prepara una aventura audaz

Switzerland vs Algeria
Switzerland
Algeria
World Cup
V. Petkovic
L. Zidane
M. Mastil
O. Benbot
Argelia

La decisión de Vladimir Petković, seleccionador de Argelia, de dejar al portero Luka Zidane en el banquillo ante Austria, ha generado revuelo en las últimas horas.

En el último partido de la fase de grupos del Mundial, Petković alineó al portero Osama Benbot y el encuentro ante Austria terminó 3-3.

Ahora Argelia se prepara para enfrentar a Suiza en los dieciseisavos de final el viernes a las 6:00 a. m. (hora de La Meca).

Según el diario «AS», la exclusión de Zidane por bajo rendimiento ha generado polémica, y su reemplazo tampoco convenció a la afición ante Austria.

Petković afirmó: «La ausencia de Luka Zidane en el once inicial se debe a su rendimiento en los dos primeros partidos».

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    Duras críticas a la pareja de porteros

    El portero del Granada generó dudas tras la goleada de Argentina y no convenció pese a la victoria sobre Jordania, aunque Petković lo defendió entonces.

    Tras el duelo con Austria, Petković lo criticó y explicó que su baja forma motivó la decisión.

    Sin embargo, el plan de Petković no funcionó: su reemplazo, Osama Ben Bout, también fue criticado por los goles recibidos ante Austria.

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    Tres opciones para Petković antes del partido contra Suiza

    Varios medios señalan que Petković podría dar la titularidad al tercer portero, Melvin Mastel —con solo dos partidos internacionales y que juega en la segunda división suiza—, ante Suiza.

    Esta inestabilidad en la portería supone un nuevo revés para Luka Zidane, quien, desde que optó por representar a los Guerreros del Desierto, ha estado bajo la lupa de la afición argelina.

    Ahora la decisión está en manos de Petković: ¿regresa Luka Zidane al once, mantiene a Osama Benbot o apuesta por un portero sin experiencia internacional?

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