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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Argelia denunció a Lionel Messi ante la FIFA y pidió su expulsión, junto con la de Alexis Mac Allister, en el debut mundialista de Argentina

L. Messi
Argentina
Argentina vs Algeria
Algeria
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A. Mac Allister

La Federación Argelina de Fútbol ha presentado una queja formal ante la FIFA por las decisiones arbitrales durante su derrota 3-0 ante Argentina en el partido inaugural del Mundial. Argelia afirma que Lionel Messi y Alexis Mac Allister debieron ser expulsados, lo que ensombrece la victoria de los campeones.

  • Se ha presentado una reclamación oficial sobre el arbitraje

    La directiva argelina critica varias decisiones del árbitro polaco Szymon Marciniak en el partido del Grupo J en Kansas City. Según The Athletic, la queja detalla una entrada peligrosa en el minuto 30, cuando el capitán rival golpeó a Aissa Mandi con los tacos levantados. También se señala que Mac Allister golpeó con el codo a Ibrahim Maza sin recibir sanción.

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    El entrenador se pronuncia sobre un incidente polémico

    Aunque los organismos reguladores del fútbol aún no han respondido oficialmente a la investigación en curso, el cuerpo técnico mostró su frustración por la falta de medidas disciplinarias en el campo. El seleccionador de Argelia, Vladimir Petkovic, declaró: «No sirve comentar situaciones hipotéticas, pero todos lo vimos».

  • Treble alcanza un hito histórico

    La furia de la oposición contrasta con una velada memorable para el legendario delantero, que celebró su partido 200 con la selección igualando el récord de 16 goles de Miroslav Klose. Según The Athletic, una fuente anónima de la federación se mostró indignada por la falta de protección a sus jugadores en duelos físicos que quedaron impunes. Pese a ello, el certero triplete del capitán les dio tres puntos históricos.

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    La progresión del grupo sigue siendo un objetivo.

    Los líderes de Sudamérica deben centrarse ya en los partidos del Grupo J ante Austria y Jordania para asegurar su clasificación y mantener la disciplina en la cancha. Con la fase eliminatoria a la vista, gestionar las polémicas externas y conservar su poder ofensivo es clave para los campeones.

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