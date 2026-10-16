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Arda Guler pone fin a los rumores sobre su fichaje por el Arsenal y el Manchester City al acordar un nuevo contrato de gran envergadura con el Real Madrid
Guler se compromete a largo plazo
Guler seguirá en el Madrid tras acordar un nuevo contrato que prolonga su estancia en el Bernabéu hasta 2031, según TEAMtalk. El mediapunta de 21 años ha decidido vincular su futuro a largo plazo al club pese a las dudas que existían anteriormente sobre su papel en la plantilla.
La noticia supone un gran impulso para el Real Madrid, que busca asegurarse la continuidad de sus jóvenes talentos más prometedores. Guler se dispone ahora a seguir afianzando su importancia en el equipo durante lo que resta de temporada.
Su compromiso pone fin oficialmente a las especulaciones sobre una posible salida y tranquiliza a la afición: el centrocampista turco sigue siendo una pieza fundamental del proyecto a largo plazo del club.
- Getty Images Sport
Descartado oficialmente el interés de la Premier League
Siempre se esperaba que la llegada de Jose Mourinho como entrenador del Madrid alterase la dinámica de la plantilla. Algunos habían especulado con que Guler podría ser uno de los jugadores perjudicados, ante las dudas de que su delicado estilo de juego encajase con las exigencias de Mourinho.
Esa incertidumbre despertó un gran interés en la Premier League de cara al mercado de fichajes de verano. Tanto el Arsenal como el City estaban atentos al talentoso turco para ver si podían arrebatárselo al Madrid.
Sin embargo, cualquier oportunidad para los clubes rivales ha quedado ya oficialmente descartada. Guler ha puesto fin de forma tajante a esos rumores de traspaso al comprometer su futuro con el club.
El respaldo de Perez y las aportaciones clave
Guler ha seguido demostrando su valor sobre el césped pese a no tener garantizada la titularidad cada semana. Salió desde el banquillo ante la Roma y dio dos asistencias decisivas, con las que ayudó a su equipo a remontar de forma espectacular un 3-1 en contra y a ganar el partido.
Su capacidad para cambiar el partido desde el banquillo reforzó aún más su condición de pieza importante en ataque para Mourinho. Además, se dice que el joven es uno de los grandes favoritos del presidente del Madrid, Florentino Perez. Ese firme respaldo de la cúpula del club ha reforzado la sensación de que el jugador nunca iba a marcharse.
- AFP
Consolidándose al más alto nivel
El centrocampista tratará de dar continuidad a sus recientes actuaciones decisivas y conseguir aún más oportunidades como titular. Con su futuro a largo plazo asegurado, Guler puede centrarse por completo en su desarrollo y en su papel táctico dentro de la plantilla.
Esta temporada, ha marcado un gol y repartido cinco asistencias en nueve partidos entre todas las competiciones. Guler intentará volver a contribuir cuando el Real Madrid se enfrente al Sevilla este fin de semana en un partido de Liga.
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