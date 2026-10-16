Arda Guler pone fin a los rumores sobre su fichaje por el Arsenal y el Manchester City al acordar un nuevo contrato de gran envergadura con el Real Madrid

Guler seguirá en el Madrid tras acordar un nuevo contrato que prolonga su estancia en el Bernabéu hasta 2031, según TEAMtalk. El mediapunta de 21 años ha decidido vincular su futuro a largo plazo al club pese a las dudas que existían anteriormente sobre su papel en la plantilla.

La noticia supone un gran impulso para el Real Madrid, que busca asegurarse la continuidad de sus jóvenes talentos más prometedores. Guler se dispone ahora a seguir afianzando su importancia en el equipo durante lo que resta de temporada.

Su compromiso pone fin oficialmente a las especulaciones sobre una posible salida y tranquiliza a la afición: el centrocampista turco sigue siendo una pieza fundamental del proyecto a largo plazo del club.