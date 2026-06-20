Arda Güler, estrella del Real Madrid, reacciona con furia ante la eliminación de Turquía del Mundial

Turquía quedó eliminada del Mundial tras perder 1-0 con Paraguay y quedar sin puntos ni goles tras dos partidos. Llegaba con altas expectativas tras alcanzar los cuartos de la Euro 2024, pero no pudo avanzar.

Las “Estrellas de la Media Luna” arrancaron con un inesperado 2-0 ante Australia y luego cayeron 1-0 frente a Paraguay, quedando sin puntos ni goles tras dos jornadas.