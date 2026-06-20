AFP
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Arda Güler, estrella del Real Madrid, reacciona con furia ante la eliminación de Turquía del Mundial
El sueño de Turquía en el Mundial llega a su fin antes de tiempo
Turquía quedó eliminada del Mundial tras perder 1-0 con Paraguay y quedar sin puntos ni goles tras dos partidos. Llegaba con altas expectativas tras alcanzar los cuartos de la Euro 2024, pero no pudo avanzar.
Las “Estrellas de la Media Luna” arrancaron con un inesperado 2-0 ante Australia y luego cayeron 1-0 frente a Paraguay, quedando sin puntos ni goles tras dos jornadas.
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Guler pide perdón a la afición
Güler, de 21 años, se mostró abatido tras el pitido final. Junto a Kenan Yildiz, es una de las mayores promesas de Turquía. No ocultó su frustración tras la eliminación. En declaraciones a TRT Spor, analizó sin rodeos el partido y pidió perdón a la afición.
«Estamos avergonzados. Pedimos perdón a nuestro pueblo. Jugamos en equipos importantes y debemos demostrarlo en el campo. No marcamos en dos partidos, pero haré todo lo posible para que se olviden de este torneo. Pedimos perdón».
La falta de eficacia, un problema recurrente, le pasa factura a Montella
Las cifras de la eliminación de Turquía son contundentes: en sus dos derrotas sumó 62 disparos y ningún gol. Según Opta, es el récord de intentos sin gol en dos partidos desde 1966. Ante Paraguay tuvo 78,5 % de posesión y 33 remates, pero tampoco anotó.
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La atención se centra ahora en la reconstrucción
A Turquía aún le queda un partido de la fase de grupos contra Estados Unidos, pero el resultado no influirá en su destino. El objetivo será, más bien, terminar el torneo con una actuación más sólida y recuperar algo de orgullo.