El Comité Nacional de la Asociación Italiana de Árbitros (AIA) ha nombrado a Domenico Messina nuevo director técnico. Según el comunicado oficial, su elección se ha realizado con gran responsabilidad, reconociendo la importancia estratégica del cargo para el desarrollo y la coordinación del arbitraje nacional. Su perfil combina experiencia internacional, sólida competencia técnica y profundo conocimiento del arbitraje italiano, forjados en una carrera de máximo nivel».





La nota concluye: «Con esta elección, el Comité Nacional reafirma su compromiso de confiar la nueva estructura técnica a una figura de prestigio, capaz de guiar a la AIA en los retos futuros y asegurar continuidad y crecimiento técnico».



