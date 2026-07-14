«Arbitropoli»: la Fiscalía de Milán se divide: Ascione se opone al archivo del caso y no firma el expediente

La investigación de la Fiscalía de Milán sobre las relaciones entre clubes y árbitros atraviesa un desenlace complejo por divisiones internas. El fiscal Maurizio Ascione cree tener pruebas suficientes para llevar a juicio al exdesignador de árbitros Gianluca Rocchi por aceptar interferencias que alteraron la competición, en connivencia con el Inter. Enfrente están el fiscal Marcello Viola y el adjunto Paolo Ielo, que se unieron a Ascione en junio tras un año de indagaciones, según Calcio e Finanza.















