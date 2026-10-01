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Gianluca Rocchi desktopGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Arbitropoli, Chiné y la fiscalía de la FIGC archivan la investigación sobre Rocchi: ningún contacto ilícito con los clubes

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La investigación sobre el caso bautizado como «arbitropoli» se ha cerrado sin consecuencias.

El caso rebautizado desde hace tiempo como "Arbitropoli" y que ha visto implicado al exjefe de los designadores Gianluca Rocchi junto a otros miembros de la cúpula arbitral de las últimas 2 temporadas se ha cerrado no solo a nivel de justicia ordinaria, sino también a nivel de justicia deportiva, sin que haya pasado nada.


La acusación era de concurso en fraude deportivo, y se refería a las posibles designaciones "forzadas" por las quejas de clubes como el Inter y a las "llamadas" a Lissone en la Sala VAR para modificar las decisiones arbitrales, pero según lo informado por Sky Sport la Fiscalía de la FIGC ha optado por archivar la investigación, exonerando al exárbitro.


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  • SIGUE LA LÍNEA DE LA FISCALÍA DE MONZA

    Según informó Sky Sport, de hecho, la Fiscalía General de la FIGC siguió la línea marcada en materia de justicia ordinaria por la Fiscalía de la República de Monza que, en particular sobre el caso de los "golpes" en la sala VAR de Lissone durante la temporada 2024/2025, había solicitado el archivo del caso penal.

  • ARCHIVO DEPORTIVO

    Y, en consecuencia, la Fiscalía General de la FIGC ha optado por aceptar la solicitud de archivo presentada por Rocchi también en el ámbito de la justicia deportiva, cerrando de hecho el caso con la motivación de que la Fiscalía de la FIGC no ha encontrado prueba de contactos directos, también telefónicos, entre Rocchi y dirigentes de los clubes en el marco de las impugnaciones sobre las designaciones. Las quejas del club del que se habla en los documentos habrían llegado a través de los Club Referee Manager y no mediante una relación directa entre Rocchi y los dirigentes.

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