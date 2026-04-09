«Arbitraje incomprensible»: el Barcelona presenta una queja oficial ante la UEFA por una mano en la derrota ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones

El Barça protesta por un incidente en el minuto 54. El suplente del Atlético, Marc Pubill, detuvo con la mano un balón en juego tras un saque de puerta de Juan Musso y se lo devolvió al portero, creyendo erróneamente que aún no estaba en juego. El árbitro István Kovacs, sin consultar al VAR, ignoró la clara infracción y solo ordenó repetir el saque.

Hansi Flick protestó airado desde la banda, pues ni el árbitro ni el VAR señalaron penalti. El Barcelona considera que fue un error grave, ya que la jugada se produjo cuando el partido ya estaba reanudado.