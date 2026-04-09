Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, reveló su insatisfacción con el nivel mostrado por los jugadores del equipo en el partido ante el Bayern Múnich en la Liga de Campeones, y pidió que se haga un mayor esfuerzo.

El Real Madrid perdió 1-2 ante su invitado Bayern Múnich el pasado martes en la ida de los cuartos de final de la Champions, y ahora está obligado a ganar por dos goles de diferencia en el Allianz Arena el próximo miércoles.

El conjunto merengue se prepara para enfrentarse mañana jueves al Girona en el estadio Santiago Bernabéu, en el marco de la Liga española, ya que los hombres de Arbeloa quieren recortar la diferencia de siete puntos con el líder Barcelona.

Arbeloa confirmó que no aplicará el principio de rotación de jugadores en el partido ante el Girona para preparar el duelo frente al Bayern, y elogió las capacidades de Eduardo Camavinga y del regreso tras lesión de Éder Militão.

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