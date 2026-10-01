Hay partidos cuya historia termina cuando suena el pitido final, y hay partidos cuya verdadera historia comienza después de ese pitido. El duelo entre Arabia Saudí y Qatar en las semifinales de la Copa del Golfo pertenece al segundo tipo, porque su resultado no solo determinará la identidad del clasificado a la final, sino que también podría determinar cómo serán los próximos días dentro de la selección saudí.

En apariencia, el enfrentamiento es un clásico del Golfo en el que todos esperan un partido intenso entre dos selecciones que se conocen muy bien, pero para Arabia Saudí en particular, las cuentas parecen más complejas.

Ganar significa un nuevo paso hacia el título y, quizá, calmar muchas voces, mientras que caer podría abrir las puertas de par en par a las críticas y devolver a primer plano el expediente del entrenador, los jugadores y los directivos.