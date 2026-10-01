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Arabia Saudí contra Qatar: ¡un clásico del Golfo que podría encender la pólvora!

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Arabia Saudí vs Catar
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Un enfrentamiento de fuego por venir

Hay partidos cuya historia termina cuando suena el pitido final, y hay partidos cuya verdadera historia comienza después de ese pitido. El duelo entre Arabia Saudí y Qatar en las semifinales de la Copa del Golfo pertenece al segundo tipo, porque su resultado no solo determinará la identidad del clasificado a la final, sino que también podría determinar cómo serán los próximos días dentro de la selección saudí.

En apariencia, el enfrentamiento es un clásico del Golfo en el que todos esperan un partido intenso entre dos selecciones que se conocen muy bien, pero para Arabia Saudí en particular, las cuentas parecen más complejas.

Ganar significa un nuevo paso hacia el título y, quizá, calmar muchas voces, mientras que caer podría abrir las puertas de par en par a las críticas y devolver a primer plano el expediente del entrenador, los jugadores y los directivos.

  • La derrota podría encender la mecha en Arabia Saudí

    La selección de Arabia Saudita no afronta el partido como un simple enfrentamiento eliminatorio, porque quedar fuera en esta fase daría a los críticos un amplio margen para plantear preguntas difíciles sobre la imagen del equipo y su nivel, y lo más importante, sobre Georgios Donis, cuyo nombramiento estuvo vinculado en origen a la anterior gestión de Yasser Al Misehal.

    Por eso, cualquier fracaso ante Qatar podría convertirse rápidamente en un debate que trascienda los límites del resultado. ¿Fue acertada la elección de Donis? ¿Logró realmente el técnico griego construir una selección capaz de competir? ¿Asumen los jugadores la responsabilidad de lo que ocurre dentro del campo? Y luego regresa la pregunta más grande dirigida a la actual gestión: ¿continúa con el mismo proyecto o empieza a buscar un nuevo cambio?

    El problema es que estas preguntas no esperarán mucho tiempo si el camino de Arabia Saudita termina en semifinales, porque la afición no suele conceder demasiado tiempo tras un fracaso, sobre todo cuando a la selección se le exige competir por el título, jugando en casa y ante su propia afición.

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    Denis, ante una prueba que no admite el fracaso

    Para Deunis, el enfrentamiento ante Qatar podría ser uno de sus partidos más delicados desde que asumió las riendas de la selección de Arabia Saudí. El encuentro no solo le brinda la oportunidad de alcanzar la final, sino que también le ofrece la ocasión de confirmar que su elección no fue un mero prolongamiento de la decisión de la gestión anterior.

    El técnico griego necesita demostrar que la selección posee una personalidad clara dentro del terreno de juego y que es capaz de afrontar un partido de eliminación directa ante un rival fuerte, sobre todo porque cualquier retroceso o desconcierto en las decisiones podría convertirse en nuevo material para las críticas.

    Y lo más importante es que Deunis no se enfrentará únicamente a Qatar, sino que también afrontará otra presión de distinto tipo: la de demostrar que su proyecto con Arabia Saudí merece continuar. La eliminación podría poner en entredicho cada decisión que ha tomado durante el periodo anterior, mientras que la clasificación le concedería un mayor margen para seguir trabajando lejos del bullicio de las críticas.

  • El clásico no entiende de cálculos

    Pero reducir el enfrentamiento a la crisis de Arabia Saudí sería injusto para la selección de Qatar, porque Qatar no entrará al partido para ser solo una parte en una historia que concierne a su rival. Qatar tiene sus propias motivaciones, y sabe que vencer a Arabia Saudí en la semifinal significa alcanzar la final y disputar el título.

    Por eso, el partido será de alta tensión por ambas partes, especialmente porque los duelos entre Arabia Saudí y Qatar suelen tener un carácter especial y requieren una gran concentración y la capacidad de lidiar con la presión del público y con los pequeños detalles.

    No se puede prever un partido fácil para ninguna de las partes, porque la naturaleza de una semifinal hace que cada balón esté calculado, y que cada error sea capaz de cambiar el rumbo del enfrentamiento.

    Qatar buscará aprovechar cualquier grieta en las filas de Arabia Saudí, mientras que Arabia Saudí intentará imponer su estilo desde el inicio y explotar los puntos fuertes que posee.

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  • Arabia Saudí tiene la ventaja, pero el campo tiene la última palabra

    Sobre el papel, el estado futbolístico de la selección saudí parece más convincente, especialmente aprovechando el factor del terreno y la afición, un elemento que puede dar a Arabia Saudí un impulso adicional en un duelo de esta magnitud.

    La afición saudí estará presente en busca de la clasificación, y ese apoyo podría convertirse en una presión positiva si la selección logra marcar temprano, pero podría transformarse en una carga si el gol se demora o si Qatar comienza a imponer su ritmo en el partido.

    Y aquí la misión de Dones y sus jugadores será convertir la ventaja teórica en una superioridad real sobre el terreno de juego, porque Qatar no les regalará el billete a la final.

    Si Arabia Saudí logra sacar provecho de su estado futbolístico y del apoyo de la afición, podría acercarse al pase; en cambio, si entra en cálculos complicados y permite que la presión se filtre en sus decisiones, podría encontrarse ante una larga noche.

    Al final, Arabia Saudí y Qatar afrontan un clásico del Golfo que no admite muchos errores, pero el mayor riesgo parece recaer precisamente sobre el lado saudí, ya que la victoria podría abrir el camino hacia la final y dar a Dones y a los jugadores una gran dosis de confianza, mientras que la derrota podría desatar el fuego sobre todos, desde el entrenador y los jugadores hasta las decisiones de la anterior dirección, y quizás poner en entredicho el propio futuro de Dones.

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