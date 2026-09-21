La selección de Arabia Saudí se prepara para disputar el Golfo 27 dentro de un grupo que incluye a Irak, Kuwait y Omán, unas selecciones que Arabia Saudí conoce bien tras haberse enfrentado a ellas en numerosas ocasiones a lo largo de la historia del fútbol del Golfo y asiático, pero las cifras revelan una clara disparidad en los resultados de los enfrentamientos directos entre Arabia Saudí y cada rival.
Arabia Saudí antes de la Copa del Golfo 27: Irak, un rival gafe histórico, mientras Kuwait y Omán son asequibles
- Getty Images Sport
Irak: el enfrentamiento más difícil de la historia
El duelo ante Irak se presenta como la prueba históricamente más difícil para la selección de Arabia Saudita, ya que los registros de los enfrentamientos directos revelan una clara ventaja para el combinado iraquí, luego de que ambas selecciones se hayan enfrentado en 38 partidos, en los que Arabia Saudita logró 12 victorias frente a 18 derrotas, mientras que 8 encuentros terminaron en empate.
Estas cifras otorgan a Irak una clara ventaja histórica sobre Arabia Saudita, al contrario de lo que ocurre ante el resto de selecciones del grupo, además de que los enfrentamientos entre ambos combinados siempre han tenido un carácter competitivo especial, sobre todo con la repetición de los duelos entre ellos en la Copa del Golfo, las eliminatorias del Mundial y la Copa Asiática.
¿Qué hizo Arabia Saudí ante Kuwait?
Ante Kuwait, en cambio, el panorama luce completamente distinto, ya que la balanza se inclina a favor de la selección saudí, tras haber logrado 17 victorias por 13 de Kuwait, mientras que el empate se hizo presente en 13 enfrentamientos, según el historial de duelos directos utilizado aquí.
Estas cifras revelan que el enfrentamiento con Kuwait cuenta con una larga historia de paridad, pero al mismo tiempo otorgan a Arabia Saudí una ventaja relativa, sobre todo porque Arabia Saudí logró conseguir más victorias que su rival, lo que convierte el próximo partido en la prolongación de una larga serie de duelos del Golfo entre ambas selecciones.
Omán: clara superioridad saudí
La balanza parece más clara cuando se trata del enfrentamiento ante Omán, ya que la selección saudí supera históricamente por amplio margen a su rival, tras haber logrado 17 victorias frente a 4 derrotas y 4 empates, según las cifras en las que se basa el informe, mientras que otras bases de datos actualizadas muestran que Arabia Saudí alcanzó las 18 victorias en 26 enfrentamientos.
Pero lo llamativo es que la superioridad histórica de Arabia Saudí no significa que el partido ante Omán vaya a ser fácil, sobre todo porque la selección omaní ha demostrado en los últimos años su capacidad para incomodar a Arabia Saudí, y logró vencerla por 2-1 en la Copa del Golfo 26, antes de que Arabia Saudí respondiera con el mismo resultado en la Copa Asiática y luego por 2-1 en la Copa Árabe 2025.
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Y entre Irak, que supera históricamente a Arabia Saudí, Kuwait, cuya balanza se inclina ligeramente hacia Arabia Saudí, y Omán, ante la que la selección saudí posee una clara ventaja, el equipo de Georgios Donis afronta la Copa del Golfo 27 frente a un grupo que conoce bien, aunque las cifras antiguas no decidirán ningún partido; lo que se requerirá será convertir esa ventaja histórica en nuevos resultados sobre el terreno de juego.
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