La balanza parece más clara cuando se trata del enfrentamiento ante Omán, ya que la selección saudí supera históricamente por amplio margen a su rival, tras haber logrado 17 victorias frente a 4 derrotas y 4 empates, según las cifras en las que se basa el informe, mientras que otras bases de datos actualizadas muestran que Arabia Saudí alcanzó las 18 victorias en 26 enfrentamientos.

Pero lo llamativo es que la superioridad histórica de Arabia Saudí no significa que el partido ante Omán vaya a ser fácil, sobre todo porque la selección omaní ha demostrado en los últimos años su capacidad para incomodar a Arabia Saudí, y logró vencerla por 2-1 en la Copa del Golfo 26, antes de que Arabia Saudí respondiera con el mismo resultado en la Copa Asiática y luego por 2-1 en la Copa Árabe 2025.

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Y entre Irak, que supera históricamente a Arabia Saudí, Kuwait, cuya balanza se inclina ligeramente hacia Arabia Saudí, y Omán, ante la que la selección saudí posee una clara ventaja, el equipo de Georgios Donis afronta la Copa del Golfo 27 frente a un grupo que conoce bien, aunque las cifras antiguas no decidirán ningún partido; lo que se requerirá será convertir esa ventaja histórica en nuevos resultados sobre el terreno de juego.

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