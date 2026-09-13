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Ruben Neves Al-Hilal 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Arabia, cánticos vergonzosos sobre la muerte de Diogo Jota para atacar a Ruben Neves: también Cristiano Ronaldo se rebela

Rúben Neves
Al-Hilal
C. Ronaldo

Episodio para censurar en la Saudi Pro League

En Arabia Saudí, durante el partido entre Al-Taawoun y Al-Hilal, que terminó 6-0 a favor del equipo entrenado por Simone Inzaghi, los aficionados del equipo local la tomaron con el portugués Rúben Neves, utilizando unos cánticos vergonzosos sobre la muerte de su excompañero de selección Diogo Jota.


Los dos futbolistas, que se habían conocido en las categorías inferiores de la selección portuguesa, se habían hecho grandes amigos en la época del Wolverhampton, hasta el punto de que, tras la trágica desaparición de Diogo Jota, Neves llevó en la selección el dorsal 21 en honor a su mejor amigo.


Ruben Neves comentó, como recoge Cronache di Spogliatoio: "Solo espero que no vayan a rezar después de lo que han hecho".

  • RONALDO: «NUNCA MÁS EN EL ESTADIO ESTA GENTE»

    Sobre el asunto también intervino Cristiano Ronaldo, estrella portuguesa que en Arabia juega en el Al-Nassr: "Esta gente no debería volver a entrar nunca en un estadio".


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