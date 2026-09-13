En Arabia Saudí, durante el partido entre Al-Taawoun y Al-Hilal, que terminó 6-0 a favor del equipo entrenado por Simone Inzaghi, los aficionados del equipo local la tomaron con el portugués Rúben Neves, utilizando unos cánticos vergonzosos sobre la muerte de su excompañero de selección Diogo Jota.





Los dos futbolistas, que se habían conocido en las categorías inferiores de la selección portuguesa, se habían hecho grandes amigos en la época del Wolverhampton, hasta el punto de que, tras la trágica desaparición de Diogo Jota, Neves llevó en la selección el dorsal 21 en honor a su mejor amigo.





Ruben Neves comentó, como recoge Cronache di Spogliatoio: "Solo espero que no vayan a rezar después de lo que han hecho".