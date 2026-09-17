Mbappé ha levantado por fin el telón sobre el largo culebrón que le llevó al Santiago Bernabéu, al revelar que el presidente del Real Madrid, Pérez, mantuvo una relación con él durante toda una década antes de que se cerrara el acuerdo. El delantero francés, en una entrevista sincera con AS, destacó el papel personal que desempeñó Pérez a la hora de sortear las complejidades de su trayectoria profesional.

«Es él quien me trajo aquí. Hemos seguido en contacto durante diez años antes de que yo llegara», explicó Mbappé. «Siempre mostró cariño y comprensión en el contexto de cada decisión tomada, tanto positiva como negativa para el Real Madrid. Siempre me dijo que un día jugaría en el Real Madrid, y aquí estoy, y muy feliz».

El agradecimiento del delantero francés al mandatario madridista también se reflejó en las redes sociales, donde se le citó diciendo: «Estuve en contacto con Pérez desde 10 years before joining Real Madrid».



