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«Aquí estoy, y muy feliz!». Kylian Mbappe revela que Florentino Perez se mantuvo en contacto durante 10 años antes de llevarlo por fin al Real Madrid
Una década de persistencia de Pérez
Mbappé ha levantado por fin el telón sobre el largo culebrón que le llevó al Santiago Bernabéu, al revelar que el presidente del Real Madrid, Pérez, mantuvo una relación con él durante toda una década antes de que se cerrara el acuerdo. El delantero francés, en una entrevista sincera con AS, destacó el papel personal que desempeñó Pérez a la hora de sortear las complejidades de su trayectoria profesional.
«Es él quien me trajo aquí. Hemos seguido en contacto durante diez años antes de que yo llegara», explicó Mbappé. «Siempre mostró cariño y comprensión en el contexto de cada decisión tomada, tanto positiva como negativa para el Real Madrid. Siempre me dijo que un día jugaría en el Real Madrid, y aquí estoy, y muy feliz».
El agradecimiento del delantero francés al mandatario madridista también se reflejó en las redes sociales, donde se le citó diciendo: «Estuve en contacto con Pérez desde 10 years before joining Real Madrid».
- AFP
La irresistible atracción del Bernabéu
Aunque la influencia de Perez fue significativa, Mbappe se apresuró a señalar que la propia dimensión del Real Madrid hace que cualquier intento de convencer a un fichaje sea casi redundante. Para un jugador que creció con pósteres de leyendas del Madrid en la pared de su habitación, el movimiento tuvo menos que ver con la persuasión y más con el destino.
«Para ser sincero, nada ni nadie tiene que convencerte para venir al Real Madrid», insistió el ganador del Mundial. «En mi historia con el Madrid, quise venir, pero no fue posible y, al final, en el fútbol hay momentos y decisiones que están fuera de tu control. En el fútbol, el momento lo es todo, y tienes que esperar a que todo sea correcto antes de poder venir».
Mbappé reflexiona sobre sus frustrados fichajes por el Madrid
Al reflexionar sobre el desgaste emocional de los anteriores intentos fallidos de fichar por el gigante español, Mbappe admitió que hubo decepción, pero sostuvo que siempre tuvo la mirada puesta en el futuro. Dejó claro que ni siquiera el hombre más poderoso del fútbol español tuvo que venderle el proyecto, porque el prestigio del club habla por sí solo. «Por supuesto, hay decepción, pero la vida de un futbolista consiste en mirar hacia delante, no hacia atrás», señaló.
«Nadie tuvo que convencerme para venir al Real Madrid, ni siquiera Perez, por muy grande que sea como club. Era obvio». El francés desarrolló aún más esta idea al afirmar: «Si quieres formar parte de la historia del fútbol, algún día tienes que jugar en el Real Madrid».
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Viviendo el sueño madridista
Desde su llegada a España, Mbappe se ha adaptado a la vida en Valdebebas y al estilo de vida de la capital. Reconoció que el cambio desde Francia le ha aportado una nueva sensación de paz, aunque el estatus de ser jugador del Madrid eleva el perfil de una estrella a cotas sin precedentes.
«Esperaba que el mejor club del mundo recibiera muchísimo entusiasmo de los madridistas de todo el mundo», dijo. «Cuando llegué aquí ya tenía un estatus, pero cuando eres jugador del Real Madrid pasas a otro nivel, a un nivel superior. Creo que, si quieres formar parte de la historia del fútbol, tienes que pasar por el Real Madrid».
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