¡Aquí está Haaland! El «terminator» noruego Erling busca recuperar el tiempo perdido en su debut mundialista

Fue revelador que, tras clasificar a su país para el Mundial 2026, Haaland admitiera sentirse «más aliviado» que «contento». La espera había sido larga.

La última vez que Noruega jugó una fase final fue en 1998, y no había estado en una Eurocopa desde junio de 2000, un mes antes del nacimiento de Haaland. Por eso, un país sin gran tradición futbolística no podía exigirle a un solo delantero que acabara con dos décadas de fracasos.

Sin embargo, desde su irrupción en el Molde como adolescente, Haaland ha soportado más presión que nadie —incluso más que su compañero Martin Ødegaard— para llevar a Noruega a una Copa del Mundo, y siempre lo ha asumido con naturalidad.