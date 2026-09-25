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¡Apuesta de cinco estrellas! Tzolis inspira una loca remontada griega mientras el valiente Jovanovic lanza a sus cinco delanteros contra Serbia
Tzolis inicia la remontada antes de que Jovanovic lance un ataque total
El extremo del Arsenal Christos Tzolis resultó decisivo para que Grecia se repusiera de un tempranero gol en contra y lograra una memorable victoria por 2-1 sobre Serbia en la UEFA Nations League en el Estadio Rajko Mitic. Después de que Andrija Zivkovic adelantara a los locales de cabeza a los cuatro minutos, Tzolis atormentó a la defensa serbia antes de marcar el merecido empate en el minuto 74.
En busca de un gol de la victoria dramático, el seleccionador de Grecia, Ivan Jovanovic, realizó un cambio táctico sin precedentes.
El técnico pasó a un sistema 4-2-4 y alineó a los cinco delanteros de la convocatoria durante el tramo final del partido.
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Tzolis elogia la compostura del equipo tras una dominante actuación a domicilio
Al reflexionar sobre su aportación decisiva para la victoria, Tzolis elogió a sus compañeros por negarse a entrar en pánico tras encajar un gol tempranero en un ambiente hostil como visitante. El jugador de 24 años expresó una enorme satisfacción por la serenidad del equipo y destacó que Grecia generó 21 intentos durante el partido pese a encontrarse con un inspirado Vanja Milinkovic-Savic bajo palos.
Tzolis subrayó que comenzar su campaña en la Liga A con tres puntos a domicilio justifica su planteamiento agresivo.
"Estoy muy feliz de que hayamos remontado este resultado", declaró Tzolis. "Encajamos el gol muy rápido, lo que fue difícil de gestionar en el campo del rival. Creo que no jugamos con ansiedad. Fue una victoria justa, aunque llegara en el último minuto. La merecimos un poco antes".
Jovanovic admite su ansiedad por la arriesgada apuesta de jugar con cinco delanteros
En declaraciones a los periodistas después de que el suplente Tasos Douvikas marcara de cabeza el gol de la victoria en el minuto 95, Jovanovic admitió con franqueza el peaje emocional de su arriesgada decisión táctica final. El técnico griego puso sobre el campo al mismo tiempo a Vangelis Pavlidis, Fotis Ioannidis, Charalampos Kostoulas, Christian Tetteis y Douvikas para tratar de romper el profundo bloque defensivo de Serbia.
Jovanovic señaló que, aunque esa apuesta ultraofensiva generó vulnerabilidad defensiva en los últimos minutos, la presión constante del equipo acabó teniendo su recompensa.
«Yo también sufrí por poner a los cinco», admitió Jovanovic con una sonrisa. «A veces asumes algunos riesgos. Me alegro de que todos hicieran un buen partido. No os voy a ocultar que yo también sufrí con eso. Fue un partido en el que, después de tantas ocasiones, asumes un riesgo».
- Starsport
La confiada Grecia centra su atención en la dura prueba ante Alemania
La dramática victoria sitúa a Grecia en lo más alto del Grupo A2 junto a Países Bajos antes del partido del domingo a domicilio contra Alemania en Augsburgo. Tzolis pidió a sus compañeros que mantengan la concentración táctica y la disciplina defensiva ante una oposición europea superior.
Grecia completa su recuperación tras el partido en Belgrado antes de viajar a Alemania para su segundo encuentro de la fase de grupos.
El equipo de Jovanovic busca trasladar a Augsburgo la confianza ofensiva con la que llega.
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