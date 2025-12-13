Aprobados, suspensos, notas, calificaciones y 1x1 del Chelsea vs Everton: ¡Cole Palmer volviendo a su mejor nivel! La estrella de Inglaterra marca mientras Malo Gusto domina el juego desde el lateral derecho en una cómoda victoria sobre los Toffees

Tras un comienzo intenso, que incluyó algunos encontronazos y una lesión temprana del exjugador del Chelsea Kiernan Dewsbury-Hall, los locales tomaron la delantera en el minuto 21 cuando Palmer venció a Jordan Pickford en su primer palo para su primer gol en tres meses. Aún más que el exjugador del Manchester City, quien ha sido reintegrado poco a poco tras una lesión en la ingle y una fractura de dedo del pie, Gusto tuvo un excelente desempeño para los Blues al sumar un gol a su asistencia cuando remató el pase de Pedro Neto justo antes del descanso.

Chelsea, que ha perdido más puntos en casa desde posiciones ganadoras en la Premier League esta temporada que cualquier otro equipo (ocho), debería haber asegurado la victoria cuando Alejandro Garnacho se escapó de la defensa del Everton, solo para lanzar un tiro muy desviado. El equipo del oeste de Londres, que no estuvo en su mejor forma pero no lo necesitó contra sus inoperantes oponentes, respiró aliviado cuando el disparo de Iliman Ndiaye golpeó el poste en los últimos minutos. Pero dejaron la reacción demasiado tarde para intentar una remontada mientras Chelsea ascendía al cuarto puesto de la división, mientras que David Moyes, cuyo equipo del Everton está en octavo, sigue buscando su primera victoria en Stamford Bridge.

GOAL califica a los jugadores de Chelsea desde Stamford Bridge.