Aprobados, suspensos, calificaciones y notas de los jugadores del Arsenal contra Brighton: ¡La buena fortuna de los Gunners continúa! El autogol de Georginio Rutter y un excelente gol de Martin Odegaard son suficientes para enviar a los londinenses del norte de vuelta a la cima de la Premier League en una carrera por el título llena de altibajos

El primer gol de la temporada de Martin Odegaard ayudó a un afortunado Arsenal a asegurar una nerviosa victoria por 2-1 sobre el Brighton para mantenerse en la cima de la tabla de la Premier League. El capitán de los Gunners lanzó un gran esfuerzo al principio antes de que un gol en propia puerta de Georginio Rutter pareciera encaminarlos. El disparo de Diego Gómez preparó un final nervioso, pero los hombres de Mikel Arteta aguantaron para obtener tres puntos cruciales el sábado.

Poco después de que el Manchester City se situara en la cima con una victoria por 2-1 en Nottingham Forest, el Arsenal respondió en el minuto 15 cuando Odegaard anotó con un remate clínico en la esquina inferior desde el borde del área, mientras los locales castigaban un mal saque de puerta de Bart Verbruggen del Brighton. Al final de una primera parte bastante intrascendente, los fanáticos de los Gunners estaban furiosos porque Verbruggen no fue expulsado por una dura entrada sobre Viktor Gyokeres, con el neerlandés escapando solo con una tarjeta. El equipo local debería haber estado 2-0 arriba en el descanso, pero Verbruggen hizo una parada impresionante para negar a Martin Zubimendi y luego Leandro Trossard disparó por encima desde un ángulo cerrado. 

El equipo del norte de Londres consiguió el espacio que anhelaba cuando un córner tentador de Declan Rice fue cabeceado a su propia red por Rutter siete minutos después del descanso. Justo cuando parecía que el Arsenal se llevaría el partido cómodamente, el disparo de Yasin Ayari rebotó en el poste, y Gomez anotó el rebote en el minuto 64. Los locales luego quedaron en deuda con el portero David Raya, quien hizo una parada asombrosa ante el potente disparo curvado de Yankuba Minteh. El suplente Gabriel Martinelli debería haber sentenciado el juego tres minutos antes del final, pero solo pudo enviar por encima el preciso centro de Bukayo Saka mientras el Arsenal mantenía su ventaja de dos puntos sobre el City de Pep Guardiola.

GOAL califica a los jugadores del Arsenal desde el Emirates Stadium.

    Portero y Defensa

    David Raya (7/10):

    No tuvo mucho que hacer durante la primera hora y luego pudo hacer poco sobre el gol del Brighton. Pero hizo una parada de clase mundial para negar a Minteh al final.

    Declan Rice (7/10):

    Jugando en un papel no familiar de lateral derecho, el centrocampista participó en la preparación del gol de Odegaard y luego su córner llevó al segundo gol del Arsenal. Hizo un trabajo sólido una vez más para su equipo en una exhibición energética.

    William Saliba (6/10):

    El francés no cometió grandes errores pero tampoco brilló en la defensa del Arsenal. Estará contento de tener al compañero de zaga Gabriel Magalhaes de vuelta a su lado.

    Piero Hincapie (7/10):

    El fichaje del verano ha sido una adición sólida para el Arsenal y no cometió muchos errores, tanto de central como de lateral izquierdo contra el Brighton.

    Myles Lewis-Skelly (5/10):

    En su primer partido como titular en la Premier League de la temporada, en parte debido a la retirada de Riccardo Calafiori del calentamiento, no hizo mucho. Fue revelador que Arteta eligiera sacar al lateral izquierdo, mover a Hincapie a esa posición y traer en su lugar a Gabriel.

    Centrocampo

    Martin Odegaard (7/10):

    Realizó un magnífico acabado cuando tuvo tiempo y espacio para hacerlo. Comenzó con un poco de confianza, pero eso disminuyó cuando Brighton aumentó la presión.

    Martin Zubimendi (6/10):

    Fue parte de un mediocampo que parecía tener el control, pero eso cambió después del gol de Brighton. Puede que necesite ofrecer un poco más hacia adelante.

    Mikel Merino (6/10):

    El español ha sido excelente como delantero improvisado, pero no fue tan efectivo en su habitual rol en el mediocampo.

    Ataque

    Bukayo Saka (7/10):

    Asistió con calma a Odegaard para el primer gol del Arsenal y superó al lateral izquierdo Maxim De Cuyper. No tuvo muchos momentos para brillar, pero aún puede producir algo de la nada.

    Viktor Gyokeres (5/10):

    Tuvo un comienzo descuidado y poco convincente, tanto con el balón como sin él. Mejoró un poco, pero al fichaje de verano simplemente no le está funcionando.

    Leandro Trossard (6/10):

    El belga, que estaba recibiendo algunas críticas de los aficionados que viajaron, tuvo un buen partido contra su ex club pero no fue tan efectivo a medida que avanzaba el encuentro.

    Suplentes y Entrenador

    Gabriel Magalhaes (6/10):

    Regresó al equipo del Arsenal después de más de un mes fuera por lesión.

    Gabriel Jesus (5/10):

    Estuvo bastante callado cuando fue introducido.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Perdió una oportunidad gloriosa desde el banquillo.

    Mikel Arteta (6/10):

    Fue una actuación lejos de ser inspiradora por parte de sus jugadores, que parecían bastante nerviosos después de conceder. Arteta no estará contento con cómo no pudieron volver a arrancar, pero sus sustituciones tampoco hicieron mucho.

