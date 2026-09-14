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Aprendiendo del norte de Londres: Cesc Fàbregas hace referencia al modelo del Arsenal tras el triunfo ante el Parma
Desarrollando una identidad ganadora
Como cree el técnico Fàbregas que su equipo por fin está mostrando destellos de su verdadero potencial tras una semana exitosa que incluyó un debut histórico en la Champions League. Hablando después de la victoria por 2-1 contra el Parma en el recién renovado Stadio Sinigaglia, que acogía su primer partido de la Serie A de la temporada después de que el Como disputara las tres primeras jornadas fuera de casa por las mejoras exigidas por la UEFA, el excentrocampista del Arsenal y del Barcelona expresó su orgullo por la resiliencia de su plantilla.
Ante los medios en su rueda de prensa posterior al partido, Fàbregas quiso elogiar el esfuerzo colectivo de su grupo. «Varios jugadores estaban muy cansados, hicimos algunos cambios y me gustó la manera en que otros salieron desde el banquillo», explicó el español. «Esta fue una respuesta importante del equipo, porque significa que puedo contar con todos. Estoy muy contento con el rendimiento. Esta es una victoria importante para mí como entrenador, porque estoy empezando a darme cuenta de en qué equipo podríamos convertirnos».
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El modelo del norte de Londres
La victoria sobre el Parma prolongó el impresionante inicio de temporada del Como, que mantiene una racha de tres triunfos y un empate en sus cuatro primeros partidos para situarse tercero en la clasificación de la Serie A con 10 puntos. Un elemento central del planteamiento táctico de Fabregas ha sido la aportación goleadora de los defensas, una característica que asocia con el Arsenal de Mikel Arteta, como quedó reflejado con el nuevo fichaje Kaiki, el defensor brasileño que marcó el decisivo segundo gol.
Fabregas profundizó en esta filosofía citando a su antiguo equipo como el principal ejemplo a seguir para sus jugadores. "Ya ha jugado con la selección de Brasil, así que tiene mucha calidad y nos ayudará muchísimo. Disfruta de verdad defendiendo, y hoy se ha visto; poco a poco se irá asentando para darnos lo que buscamos en él. En el fútbol moderno es muy importante tener defensas que marquen goles", afirmó. "El Arsenal ganó la Premier League en gran parte con goles de los defensas y a balón parado. Si añadimos esto a nuestras capacidades, entonces es una ventaja".
Superando la resaca europea
Había dudas sobre cómo gestionaría el Lariani la rápida sucesión de partidos tras su histórico debut europeo, una impresionante victoria por 4-1 sobre el RB Leipzig en su primer partido de Champions League el jueves, pero el entrenador quedó encantado con la respuesta de su plantilla. Fabregas celebró el pitido final con una pasión intensa, reflejo de la importancia de mantener el impulso en ambas competiciones.
«Mi celebración fue por la importancia de este partido», admitió Fabregas ante los periodistas. «Para mí era importante ver qué pasa por la cabeza de los jugadores después de un partido de Champions League. Si no tenemos esos 40 minutos al nivel adecuado, se vuelve muy difícil. Había muchas dinámicas nuevas que gestionar esta temporada. Cuando haces 31 disparos a puerta y marcas solo una vez, sabes que los rivales cambiarán algo para reforzar su defensa y que te arriesgas a encajar, que es lo que al final ocurrió».
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Integrar nuevas armas ofensivas
El partido también brindó a Moise Kean la oportunidad de ser titular por primera vez desde su llegada procedente de la Fiorentina. El internacional italiano sustituyó a Tasos Douvikas en el once inicial y, aunque todavía se está adaptando al sistema, Fabregas sigue confiando en que su nuevo delantero acabará brillando.
Fabregas concluyó su valoración destacando la profundidad de la que dispone ahora en la parcela ofensiva. "Douvikas no es el mismo jugador ahora que cuando llegó por primera vez, así que lo mismo ocurrirá con Kean", señaló. "Este equipo le exige cosas distintas a las que estaba acostumbrado, así que hace falta tiempo y trabajo duro, pero estoy muy contento de tener a dos grandes delanteros".
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