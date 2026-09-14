Aprendiendo del norte de Londres: Cesc Fàbregas hace referencia al modelo del Arsenal tras el triunfo ante el Parma

Como cree el técnico Fàbregas que su equipo por fin está mostrando destellos de su verdadero potencial tras una semana exitosa que incluyó un debut histórico en la Champions League. Hablando después de la victoria por 2-1 contra el Parma en el recién renovado Stadio Sinigaglia, que acogía su primer partido de la Serie A de la temporada después de que el Como disputara las tres primeras jornadas fuera de casa por las mejoras exigidas por la UEFA, el excentrocampista del Arsenal y del Barcelona expresó su orgullo por la resiliencia de su plantilla.

Ante los medios en su rueda de prensa posterior al partido, Fàbregas quiso elogiar el esfuerzo colectivo de su grupo. «Varios jugadores estaban muy cansados, hicimos algunos cambios y me gustó la manera en que otros salieron desde el banquillo», explicó el español. «Esta fue una respuesta importante del equipo, porque significa que puedo contar con todos. Estoy muy contento con el rendimiento. Esta es una victoria importante para mí como entrenador, porque estoy empezando a darme cuenta de en qué equipo podríamos convertirnos».