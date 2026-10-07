Jan Huebner
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«¡Aprendí mucho sobre mí mismo!»: Jude Bellingham se sincera sobre un año duro y su alegría renovada
La victoria profesional satisface a la creadora de juego de Inglaterra
Jude Bellingham elogió la madurez de Inglaterra después de desmontar a una sólida República Checa en una victoria por 3-0 en la Nations League en Wembley. El centrocampista tuvo un papel protagonista en un equipo de Thomas Tuchel que dominó la posesión y mantuvo la portería a cero.
A pesar de llegar tras el 7-0 endosado a Croacia unos días antes, Bellingham insistió en que el equipo mantuvo la disciplina.
«Es difícil cuando los equipos vienen aquí porque se encierran atrás e intentan frustrarnos», declaró Bellingham a ITV. «Nunca puedes sentirte demasiado frustrado con tres goles y la portería a cero. Cumplimos con el trabajo y lo hicimos con profesionalidad.»
- Jan Huebner
Bellingham redescubre la alegría sobre el terreno de juego
Bellingham estuvo cerca de marcar él mismo con un espectacular remate poco antes del segundo gol de Harry Kane. «Fue un buen balón de Morgan y pensé que intentaría algo», explicó Bellingham.
«Cuando te sientes bien y con confianza, quieres probar cosas».
«Estoy disfrutando del fútbol, ante todo».
Crecimiento a través de experiencias difíciles
El jugador de 23 años se sinceró sobre las lecciones aprendidas durante un exigente periodo de 12 meses con su club y con Inglaterra. «Vengo de un año algo duro la temporada pasada, pero aprendí mucho sobre mí mismo», reveló Bellingham.
«Aprendí cosas que puedo hacer para hacerme la vida más fácil, especialmente con Inglaterra».
«Estoy intentando dar lo mejor de mí todo el tiempo para ser cada vez mejor».
- Getty Images Sport
Pieza clave en el centro del campo de Tuchel
El resurgir de Bellingham supone un impulso importante para Inglaterra mientras sigue perfilando su identidad táctica de cara a futuros torneos. Su dinámica asociación con Kane y Morgan Rogers sigue dando frutos.
Inglaterra espera ya sus últimos partidos de la fase de grupos en noviembre.
Bellingham intentará mantener su imponente estado de forma en el centro del campo.
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