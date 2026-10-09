Getty
Traducido por
¡Aprender en lugar de marcharse! A Estevao le aconsejan sobre su futuro en el Chelsea tras jugar solo 23 minutos en la Premier League y generar rumores de traspaso
Messinho ve cómo una lesión pone en peligro sus sueños de jugar el Mundial 2026
Estevao, que irrumpió en el Palmeiras de su país, completó su traslado a Inglaterra después de celebrar su 18º cumpleaños. Había sido apodado Messinho (Pequeño Messi) y la próxima gran esperanza del fútbol brasileño.
Su energía inagotable y su rapidez de pies, siempre jugando con una sonrisa en la cara, hicieron que el joven se ganara rápidamente el cariño de una nueva afición en el oeste de Londres. Firmó ocho goles antes de que una lesión en los isquiotibiales pusiera fin prematuramente a su temporada de debut y acabara con sus sueños de disputar el Mundial de 2026.
- Getty
Estevao ha sido un jugador con un papel secundario en el sistema de Alonso
Se esperaba que un Estevao de nuevo en forma brillara durante su segunda temporada en la Premier League, pero otro cambio en el banquillo del Chelsea ha jugado en su contra. Xabi Alonso está apostando por un sistema defensivo de tres hombres que no incluye extremos puros.
Como resultado, solo ha disfrutado de 23 minutos en la máxima categoría, con Cole Palmer y Morgan Rogers ocupando las posiciones de mediapunta, y muchos no han tardado en sugerir que el llamativo desarrollo de Estevao podría acabar viéndose frenado.
Ya han surgido rumores de interés desde otros lugares, por parte de equipos dispuestos a ofrecerle los minutos que anhela una de las mayores promesas, así que, ¿qué le deparará 2027?
¿Quedarse o irse? Las grandes preguntas a las que se enfrenta Estevao
Preguntado por el presente y el futuro de Estevao, el exdelantero del Chelsea Cole, que hablaba en asociación con LiveScore Bet, dijo a GOAL: «Ahora mismo es el sistema lo que no le favorece. Creo que lo que quiere Alonso es alguien con una mentalidad más defensiva en esa banda derecha. Pero a veces se dice eso y, si no le das una oportunidad, nunca lo sabrás. Y todavía no se la ha dado.
«No he visto ninguna señal de que Estevao vaya a ser titular en ningún partido esta temporada hasta ahora. Probablemente todavía no ha mostrado lo suficiente en los entrenamientos como para justificar un puesto de inicio en el equipo. Es un jugador joven. Va a tener que adquirir esa faceta de su juego. Si quiere ir a cualquier otro equipo igualmente, necesita saber defender y comprometerse con eso.
«Todos sabemos lo bueno que es con el balón en los pies y de cara al ataque. Pero la otra faceta del juego necesita desarrollarse. Y por eso es un jugador tan joven. Y todavía no está del todo preparado.
«Y probablemente estén trabajando con él entre bastidores para intentar ponerle al día porque es, sin duda, uno de esos jugadores a los que miras y dices: “¿Sabes qué? Si consigo llevarlo al nivel futbolístico necesario sin balón, aquí tenemos un jugadorazo”. Y creo que Alonso lo sabe.
«No se puede negar el talento del chico. Así que van a intentar encontrar la manera de meterlo. Necesitas fondo de armario para dar el siguiente paso. Y creo que eso es en lo que está trabajando el Chelsea ahora mismo. Tener a Estevao en la plantilla y aprendiendo entre bastidores no va a ser algo malo. Se trata simplemente de mantenerlo contento».
- Getty
El Chelsea ata a un adolescente con un contrato de larga duración
Estevao está vinculado a un contrato de larga duración con el Chelsea hasta el verano de 2033. El Chelsea será reacio a desprenderse de un jugador con semejante potencial, pero también es consciente de que no estará contento si tiene un papel secundario en los planes de Alonso.
Hay que tomar algunas decisiones importantes, por parte del jugador y del club, porque solo hay un tiempo limitado durante el que un adolescente deseoso de dar el salto estará dispuesto a esperar oportunidades regulares antes de que su cabeza se gire inevitablemente por el interés de otros pretendientes en el mercado de fichajes.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias