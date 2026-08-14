Carneiro no se ha mordido la lengua después de ver a Mourinho y Terry hablar sobre el final de su etapa en el Chelsea en el documental 'Mourinho'. La disputa se remonta a agosto de 2015, cuando Carneiro y el fisio principal Jon Fearn entraron al terreno de juego para atender a Eden Hazard durante el tiempo añadido de un empate 2-2.

Dado que Thibaut Courtois había sido expulsado antes, su intervención dejó temporalmente al Chelsea con solo nueve jugadores sobre el campo. Esto provocó un estallido público de Mourinho, que finalmente llevó a que Carneiro dejara Stamford Bridge y resolviera una reclamación legal por despido improcedente ante un tribunal laboral.

Respondiendo a las nuevas imágenes en las redes sociales, Carneiro expresó su frustración por que la situación haya vuelto a ponerse en el foco. "11 años después y aquí estamos, reviviendo lo peor. Espero que hayan ganado algo de dinero", escribió en X. También señaló específicamente las afirmaciones de Terry sobre un "entendimiento" en el vestuario respecto al tratamiento médico, al declarar: "Estamos sujetos a un código de conducta médico-legal. Sinceramente, sería saludable que John Terry aprendiera las reglas del juego. Ya ha pasado bastante tiempo, amigo".



