«Aporta algo difícil de defender»: Bastian Schweinsteiger sorprende con su once ideal de Alemania para el Mundial 2026

Schweinsteiger opta por una defensa cuatro sin riesgos. Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, gana el puesto a Antonio Rüdiger (Real Madrid) y forma la pareja de centrales con Jonathan Tah (Bayern Múnich). Como era de esperar, Joshua Kimmich (Bayern Múnich) y David Raum (RB Leipzig) ocupan los laterales.

En el doble pivote, junto al fijo Aleksandar Pavlovic (Bayern Múnich), Schweinsteiger prefiere a su compañero Leon Goretzka y deja fuera a Felix Nmecha (Borussia Dortmund).

Una línea más arriba, Florian Wirtz (Liverpool FC) y Jamal Musiala (Bayern Múnich) tienen asegurada su plaza en el once, aunque Schweinsteiger sorprende con su elección para la banda izquierda. En esa posición, de forma algo inesperada, el técnico de 41 años alinearía a Chris Führich (VfB Stuttgart), quien recientemente solo entró en la selección alemana como suplente bajo las órdenes de Julian Nagelsmann.

«Chris ha madurado en el Stuttgart y siempre aporta algo difícil de marcar», explicó Schweinsteiger, quien también valoró el buen momento del campeón de la Copa DFB. El experto Dietmar Hamann ya había respaldado su posible convocatoria para el Mundial.