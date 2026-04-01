Según un artículo publicado en Sport Bild, el técnico de 44 años se baraja como una opción en el VfL Wolfsburgo para liderar allí el cambio que el equipo necesita urgentemente este verano.
Traducido por
Apenas unas semanas después de su despido: ¿se avecina un espectacular regreso de Lukas Kwasniok a la Bundesliga?
Actualmente, Dieter Hecking es el entrenador principal de los Lobos; sin embargo, este técnico de 61 años fue contratado inicialmente solo como «bombero» en la lucha actual por evitar el descenso y su contrato solo se extiende hasta el final de la temporada.
Especialmente en caso de descenso a la 2.ª Bundesliga, es muy improbable que el club continúe con Hecking, aunque, según informaciones deSport Bild, este se podría imaginar seguir trabajando en la ciudad del automóvil más allá del verano.
En caso de un nuevo comienzo en la segunda división, Kwasniok sería la opción preferida. El técnico de 44 años se encuentra actualmente sin equipo, tras haber sido despedido en marzo como entrenador del 1. FC Köln por la falta de resultados. Kwasniok se había hecho cargo del Effzeh al comienzo de la temporada.
El descenso tendría graves consecuencias económicas para el Wolfsburgo
Además del exentrenador del Paderborn, se barajan como posibles candidatos para el Wolfsburgo los nombres de Stefan Leitl (Hertha BSC), Thomas Reis (hasta hace poco en el Samsunspor) y Christian Schulz (hasta hace poco segundo entrenador del Hannover 96). En principio, se busca un nuevo entrenador con un perfil que ofrezca garantías de éxito tanto en la primera como en la segunda división.
El VfL ocupa actualmente el penúltimo puesto de la tabla con apenas 21 puntos tras 27 partidos. Lleva ya diez partidos oficiales sin conocer la victoria; los últimos tres puntos los consiguió a mediados de enero con el 2-1 contra el FC St. Pauli.
Si el Wolfsburgo descendiera efectivamente a la 2.ª Bundesliga, esto tendría también repercusiones financieras enormes. Según informaciones deSport Bild, el patrocinador principal, VW, pagaría alrededor de un 20 % menos; además, el presupuesto para los salarios de los jugadores tendría que recortarse en torno a un 40 %.