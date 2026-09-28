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«¡Apartaría la mirada!» - Ivan Rakitic admite que todavía no puede ver los resúmenes de la desgarradora derrota de Croacia en la final del Mundial de 2018 contra Francia
Un excentrocampista revive el desconsuelo de Moscú
Rakitic ha recordado el doloroso recuerdo de la derrota de Croacia por 4-2 ante Francia en la final del Mundial de 2018 en el estadio Luzhniki de Moscú. Jugó los 90 minutos completos en el centro del campo y fue una parte fundamental del combinado croata que hizo historia al alcanzar su primera final en el escenario mundial. Sin embargo, pese a una trayectoria extraordinaria con tres remontadas consecutivas en las eliminatorias, Rakitic admitió que quedarse a las puertas en el último obstáculo le dejó una herida profunda que aún se niega a revisitar.
- AFP
«No he visto ni un solo vídeo»
Durante un acto promocional de «Meet, Greet & Table Football» en Sevilla, previo al choque de Croacia con España, el excapitán del Sevilla habló sobre el desconsuelo que aún perdura. Reconociendo que la derrota sigue siendo demasiado dolorosa, Rakitic dijo, en declaraciones recogidas por el medio español MARCA: «Fue duro. A día de hoy, no he visto ni un solo vídeo de aquella final y, si lo pusieras ahora, apartaría la mirada».
Los logros del equipo no favorito generan un inmenso orgullo
A pesar del arrepentimiento persistente por haberse quedado sin el mayor premio del fútbol internacional, Rakitic subrayó que alcanzar el gran escaparate siguió siendo una hazaña extraordinaria para una nación de menos de cuatro millones de habitantes.
Al recordar el amplio respeto que Croacia se ganó de la comunidad futbolística mundial, Rakitic añadió: "Diez minutos después de perderlo, sentimos un orgullo inmenso porque Croacia no es España; es muy pequeña, con una población que ni siquiera alcanza los cuatro millones, pero logramos algo especial: incluso nos ganamos el corazón y el respeto de muchísima gente en Francia.
"Recibí mensajes de todo el mundo, aunque habría preferido con mucho levantar el trofeo".
- ZUMA Press Wire
Espera una prueba de altura en la Nations League
Croacia se prepara ahora para enfrentarse a España en el Ramón Sánchez-Pizjuán el martes por la noche en su último partido del Grupo A3 de la UEFA Nations League. El equipo de Slaven Bilic aspira a sumar los tres puntos para superar a España en lo más alto del grupo después de imponerse por 2-1 a Chequia en su estreno. El exigente duelo en Andalucía pondrá a prueba el carácter de la selección croata antes de disputar sus otros dos encuentros durante el resto de esta ventana internacional.
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