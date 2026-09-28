«¡Apartaría la mirada!» - Ivan Rakitic admite que todavía no puede ver los resúmenes de la desgarradora derrota de Croacia en la final del Mundial de 2018 contra Francia

A pesar del arrepentimiento persistente por haberse quedado sin el mayor premio del fútbol internacional, Rakitic subrayó que alcanzar el gran escaparate siguió siendo una hazaña extraordinaria para una nación de menos de cuatro millones de habitantes.

Al recordar el amplio respeto que Croacia se ganó de la comunidad futbolística mundial, Rakitic añadió: "Diez minutos después de perderlo, sentimos un orgullo inmenso porque Croacia no es España; es muy pequeña, con una población que ni siquiera alcanza los cuatro millones, pero logramos algo especial: incluso nos ganamos el corazón y el respeto de muchísima gente en Francia.

"Recibí mensajes de todo el mundo, aunque habría preferido con mucho levantar el trofeo".