Según el Daily Mail, la salida anticipada de Guardiola del club inglés de primera división al final de la temporada actual es un hecho.
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¿Anuncio oficial el domingo? El Manchester City prepara una decisión sensacional sobre el entrenador
Según estas informaciones, el City ya habría comenzado a informar a sus patrocinadores de que la decisión se comunicará oficialmente en breve. Además, en el entorno de Guardiola es un secreto a voces que el español dejará el equipo este verano, tras diez años en el City, y no cumplirá su contrato, que en principio vencía en 2027.
Según el Daily Mail, el club lo anunciará tras la última jornada de la Premier, el domingo en casa ante el Aston Villa. El equipo aún puede lograr el triplete nacional: ya ganó la EFL Cup y la FA Cup, y podría sumar la Premier si vence al Bournemouth el martes y, cinco días después, al Villa, siempre que el líder, Arsenal, tropiece ante Crystal Palace en la última jornada.
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¿Qué hará Pep Guardiola tras dejar el Manchester City?
Guardiola renovó en noviembre de 2024 hasta 2027, pero ahora dejará Manchester al final de esta temporada. Ahora, con 55 años, parece que dejará el Manchester al final de esta temporada, ciclo que inició en 2016. Entre sus logros destacan seis títulos de la Premier League y la ansiada Liga de Campeones de 2023.
Tras dejar el City, planea tomarse un descanso, aunque en abril se le vinculó con la selección de Italia, aún sin entrenador tras quedarse fuera del Mundial.
Manchester City: ¿Sucederá Enzo Maresca a Pep Guardiola?
Según el Daily Mail, Enzo Maresca es el principal candidato para sustituir a Guardiola en el City. El italiano conoce bien el club: dirigió al filial en la 2020/21 y fue segundo de Guardiola en la 2022/23. Sin equipo desde su salida del Chelsea a principios de año, está disponible.
Como alternativa, el rotativo menciona a Vincent Kompany, actual técnico del Bayern de Múnich. Kompany, quien jugó en el City entre 2008 y 2019, renovó en octubre su contrato con el Bayern hasta 2029, por lo que su fichaje parece poco probable.
- AFP
El Manchester City de Pep Guardiola: resultados en la Premier League y la Liga de Campeones
Temporada
Premier League
Liga de Campeones
2016/17
Tercero
Octavos de final
2017/18
Campeón
Cuartos de final
2018/19
Campeón
Cuartos de final
2019/20
Subcampeón
Cuartos de final
2020/21
Campeón
Finalista
2021/22
Campeón
Semifinales
2022/23
Campeón
Campeón
2023/24
Campeón
Cuartos de final
2024/25
Tercero
Ronda intermedia
2025/26
Segundo (temporada en curso)
Octavos de final