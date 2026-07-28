Y mientras la noticia desaparecía de la aplicación, la publicación de la página oficial de la aplicación en Facebook permaneció bajo el título «Fin de la etapa de John Edward con el Zamalek», lo que aumentó el estado de incertidumbre en torno a la decisión y sobre si había sido revocada o si había sido publicada antes de completar sus trámites oficiales.

Minutos después de esta confusión, la aplicación «Zamalkawy» volvió a confirmar la noticia, publicando una información con el mismo título: «Fin de la etapa de John Edward con el Zamalek», en la que se indicaba que el director deportivo había puesto fin a su trayectoria con el club tras una temporada futbolística en la que el equipo se coronó con el título de la Liga de Egipto, mientras que el Zamalek se prepara actualmente para la nueva temporada y para regresar a la Liga de Campeones de África tras obtener la licencia africana y resolver una serie de casos pendientes.

La junta directiva del Zamalek, presidida por Hussein Labib, así como ninguno de los responsables de las plataformas del club, emitió comunicado alguno que aclarara los motivos de la eliminación de la noticia en la primera ocasión, ni la razón del retraso en publicarla de forma definitiva.

Este suceso se produce en el contexto de una crisis en aumento entre el presidente del club y el director deportivo, ya que fuentes periodísticas revelaron que una reunión que se prolongó cerca de cinco horas entre ambas partes terminó sin alcanzar un acuerdo sobre los expedientes principales del equipo de fútbol, entre los que destaca la identidad del nuevo director técnico.

Y mientras John Edward insistía en la necesidad de completar la contratación del entrenador serbio Vuk Rašović, Hussein Labib mostró sus reservas sobre la operación, inclinándose por la permanencia de Moatamed Gamal en la tarea técnica debido a las reservas sobre el currículum del entrenador serbio y al elevado coste de su contratación.