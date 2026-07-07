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«¡Anulen esto!»: los jugadores de Bélgica bailaron el gesto de Donald Trump para celebrar su victoria mundialista ante Estados Unidos, en medio de la polémica por la revocación de la sanción a Folarin Balogun
Los «Red Devils» se burlaron de Trump en el campo.
El partido de octavos de final vivió un momento burlón cuando los jugadores belgas celebraron el cuarto gol imitando el baile popularizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su campaña de 2024, en clara crítica a la injerencia política que ensombreció la previa.
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«¡Anulen esto!»
Las burlas no cesaron tras el pitido final, ya que Bélgica venció 4-1 a los coanfitriones. El community manager de la selección belga publicó una foto de Romelu Lukaku con el mensaje «Da la vuelta a esto», en alusión al esfuerzo estadounidense para que Balogun jugara la eliminatoria.
Trump admite haber pedido a la FIFA una «revisión»
La polémica creció tras las declaraciones del presidente de EE. UU., quien admitió hablar con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre la suspensión. «Habría dejado una gran mancha», afirmó Trump, aunque negó ordenar explícitamente levantar la sanción. Dijo que no creía que fuera falta y pidió revisar la decisión que había marginado al delantero del Mónaco.
Pese a ello, Bélgica dominó el partido y avanzó a cuartos de final. El centrocampista Nicolas Raskin admitió que el plantel sintió una «sensación de injusticia», pero optó por responder en el campo. El capitán Youri Tielemans coincidió: «Nos dijimos que teníamos que responder en el campo. Y eso hicimos».
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García desvela el elegante gesto de Balogun
Los jugadores belgas se burlaron del aspecto político de la polémica, pero el entrenador Rudi García fue más diplomático con el jugador implicado. García reveló que Balogun se acercó a hablar con él tras el partido para comentar la controversia.
«Me gustó mucho eso», declaró García sobre la charla posterior al partido. «No es culpa suya, no es él a quien hay que culpar, y eso es lo que le dije». El técnico insistió en que el drama previo al partido no distrajo a su plantilla y añadió: «Independientemente de la alineación titular de Estados Unidos, lo que realmente nos importaba era nuestro plan de juego. El grupo es muy maduro. Les dije que lo que más importa somos nosotros».
Esa concentración les bastó para superar a Estados Unidos y avanzar a la siguiente ronda, donde se medirán a España.
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