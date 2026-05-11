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Antony igualó el récord de Kylian Mbappé en La Liga tras su última actuación estelar con el Real Betis, mientras el jugador del Manchester United, que no ha cuajado en el club, disfruta de la «mejor temporada» de su carrera
A la altura de la élite en España
Desde su llegada a La Liga, Antony ha recuperado su puntería y se ha convertido en un especialista en disparos desde fuera del área. Tras su primer gol en Anoeta, el brasileño empata con Kylian Mbappé como el jugador con más tantos ligueros desde fuera del área esta temporada: cinco cada uno. Esta estadística refleja la confianza de un futbolista que en la Premier League luchó por la regularidad.
Tras el empate ante la Real Sociedad, el brasileño declaró a DAZN: «Muy contento. Es fruto de mucho trabajo y estoy orgulloso de lo que he hecho. Se lo debo en gran parte a mis compañeros y al entrenador, que me ha dado mucha confianza. Seguimos avanzando».
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La redención tras los tropiezos del Manchester United
Tras ser tildado de «fracaso» en Old Trafford después de su sonado fichaje procedente del Ajax, su traspaso al Sevilla parece haber salvado la carrera de Antony. Ya no es el jugador irregular de Inglaterra; ahora es el eje del ataque del Betis. Admite que, pese a algunas lesiones, esta es su mejor temporada y por fin muestra el potencial que exhibió en Ámsterdam.
«Estoy contento y orgulloso de mi temporada, la mejor. He hecho muchos sacrificios; jugué más de 20 partidos con molestias. Celebré el gol con Rubén (Cousillas) porque es su cumpleaños. Ahora debemos concentrarnos en el partido del martes en casa para conseguir los tres puntos».
Frustración en Anoeta
A pesar de su éxito personal, el partido contra la Real Sociedad dejó al Betis con la sensación de haber desperdiciado una oportunidad. Los verdiblancos llegaron a tener una ventaja de dos goles antes de que el equipo vasco remontara y se llevara un punto, un resultado que deja al Betis a solo cuatro puntos del Celta de Vigo en la lucha por los puestos europeos. Antony admitió que podría haber hecho más para sentenciar el partido antes de la remontada.
«Tuve dos ocasiones claras en la primera parte y debí marcar. Dada la importancia del partido, el empate no es tan malo, aunque hubiéramos preferido ganar. Hay que pasar página. Hoy nos vamos frustrados, pero el martes tenemos otro partido vital ante nuestra afición y lucharemos por la victoria», afirmó.
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Con la mirada puesta en la clasificación europea
A tres jornadas del final de La Liga, el Betis depende de sí mismo para ser quinto. Dos de esos partidos se jugarán en el Benito Villamarín, empezando el martes ante el Elche. Antony pide a sus compañeros centrarse ya en ellos y destaca la importancia del apoyo de la afición.
«Antes del primer gol de la Real ya sentíamos su presión. Hay que pasar página. Estamos tristes, pero el martes jugamos en casa y debemos ganar. Tenemos cuatro puntos de ventaja sobre el Celta y tres partidos por delante, dos en nuestro campo. Nos prepararemos para jugar bien el martes», concluyó Antony.