AFP
Traducido por
Antony, fichaje fallido del Manchester United, rechaza operarse de su lesión crónica y lo anuncia de forma desafiante tras quedarse fuera de la convocatoria de Brasil para el Mundial
Antony desmiente los rumores sobre su lesión
En declaraciones a Mundo Deportivo, el extremo brasileño expresó su frustración por las especulaciones sobre su estado físico: «La gente dice cosas que no sabe. Tenemos que poner fin a esto, porque me siento muy bien».
Su rotunda declaración coincide con un comunicado oficial del Real Betis que desmintió los rumores de que el jugador de 26 años necesitaría de tres a cuatro meses de rehabilitación. Tras tratar la osteítis púbica con un enfoque conservador desde diciembre, el exdelantero del Manchester United ha mejorado notablemente en la recta final de la Liga.
- Getty Images Sport
La ausencia en el Mundial ofrece un periodo de descanso crucial
La decisión de evitar la cirugía llega poco después de que Carlo Ancelotti dejara a Antony fuera de la lista final de Brasil para el Mundial 2026. Aunque es una decepción para el extremo, esta ausencia podría beneficiar su estado físico a largo plazo, ya que le permite descansar varias semanas de la competición, periodo en el que, según el equipo médico del Real Betis, el tratamiento conservador será más eficaz.
Su mejor temporada hasta la fecha, en términos estadísticos.
A pesar de llegar a España con la etiqueta de «fracaso» que le perseguía desde su etapa en Old Trafford, Antony ha protagonizado un notable cambio de rumbo. El brasileño ha logrado su temporada más productiva, demostrando por qué el United pagó en su momento una suma considerable por sus servicios.
A una jornada del final de La Liga, suma 14 goles y 10 asistencias con el Betis, cifras notables considerando que lleva más de cinco meses jugando con dolor.
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
Este fin de semana, el Real Betis recibirá al Levante en la última jornada de La Liga. Ya con el quinto puesto asegurado y el billete para la próxima Liga de Campeones, Antony buscará despedirse con broche de oro marcando la diferencia en el área rival.